В Эстонии назвали провокацией салют в России в честь "освобождения" Таллина

В посольство РФ в Таллине будет отправлен протест в связи с этим шагом

Фото: pexels.com

Салют в честь 75-летия со дня оккупации Таллина советскими войсками, который планируется провести в Москве 22 сентября 2019 года, – провокация. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

"Сегодняшнее объявление в Российской Федерации об организации салюта в связи с 75-й годовщиной повторной оккупации Таллина является провокационным шагом", – написал глава МИД, подчеркнув, что после ухода немецких войск в Эстонии пришло к власти конституционное правительство, свергнутое советскими войсками.

Урмас Рейнсалу сообщил, что в посольство РФ в Таллине будет отправлен протест в связи с этим шагом, а российский посол будет вызван в МИД Эстонии.

"Если же говорить о круглых датах, то этот шаг кажется еще тем более циничным, что в этом году исполняется 80 лет заключения пакта Молотова-Риббентропа", – написал глава МИД.

Ранее на сайте министерства обороны РФ появилось расписание праздничных салютов, посвященных 75-летию со дня "освобождения советских и европейских городов от нацистов". В списке также есть украинские города Одесса и Севастополь.

Салюты осуществляются 12 залпами из 9 салютных установок 2А85 и 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 калибра 76 мм, говорится на сайте Минобороны. Место проведения салютов – Поклонная гора в Москве.

Напомним, президент Эстонии Керсти Кальюлайд возмущена действиями европейских политиков после того, как Парламентская ассамблея Совета Европы отменила механизм санкций и вернула Россию в организацию.

Отметим, что представители Эстонии во время голосования за резолюцию не поддержали возвращения россиян в организацию. По словам эстонского президента, Россия не выполнила ни одного требования Запада по санкциям.

Как мы писали ранее, делегация Эстонии на сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ намерена поднять вопрос о милитаризации Россией Черного и Азовского морей и Крыма.

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