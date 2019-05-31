Глава МИД Польши назвал главную задачу Запада по Украине
Украина является краеугольным камнем программы "Восточное партнерство", отметил Чапутович
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, который прибыл в Киев для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, призвал Запад сосредоточиться на решении конфликта между Украиной и Россией. Об этом министр заявил на встрече со студентами в Киеве.
"Я убежден, что прекращение продолжающегося российско-украинского конфликта – который является важнейшей угрозой для региональной безопасности – должно быть высшим приоритетом западного сообщества", – сказал Чапутович.
Он также отметил, что Украина является краеугольным камнем программы "Восточное партнерство".
"Я убежден, что ЕС должен и в дальнейшем поддерживать Украину в выполнении Соглашения об ассоциации", – добавил польский министр.
Чапутович прибыл в Киев вместе с министром иностранных дел Швеции Маргот Вальстрьом. Сегодня они встретятся с президентом Владимиром Зеленским.
Ранее сообщалось, что польский президент Анджей Дуда пригласил Владимира Зеленского в Польшу.
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