Глава МИД Венгрии озвучил языковые требования Будапешта к Киеву

В случае выполнения требований Будапешта, Венгрия отменит вето на проведение заседаний Украина-НАТО

Петер Сийярто. Фото: AFP

Будапешт ожидает от президента Украины Владимира Зеленского решения языкового вопроса, который возник из-за "языкового" и "образовательного" законов. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийарто, передает "Радио Свобода".

"Сейчас с новым украинским президентом мы связываем новые надежды. Поскольку он сделал достаточно обнадеживающие заявления по этому поводу – и мы действительно надеемся, что вслед за этими его словами будут и действия. Надеемся, что его действия (возможно, после парламентских выборов) позволят вернуть наши двусторонние отношения на путь, основанный на взаимном уважении, взаимном доверии и взаимной пользе", – заявил глава венгерского МИД.

По словам Сийярто, Венгрию не устраивают определенные пункты украинских законов о языкя и образовании. Он добавил, что для решения вопросов вокруг этих законов было бы достаточно всего нескольких поправок.

"Если речь об образовании – то венгры, которые живут в Украине, имели стопроцентную возможность учиться на родном языке до момента, пока "образовательный закон" не приняли. Поэтому мы как минимум ожидаем поправки, которая восстановит права венгров, которые они уже имели. Относительно "языкового закона" – то он практически "убивает" шансы использовать венгерский в государственном управлении, культуре, медиа. Таким образом, поправка, которая даст возможность венграм использовать свой родной язык в этих отраслях, нас полностью удовлетворит", - пояснил он.

Сийярто отметил, что в случае возврата венграм прав, которые, по его мнению, были ограничены украинскими законами, Венгрия отменит вето на проведение заседаний Украина-НАТО.

Ранее МИД Украины обвинил Будапешт в нарушении последних договоренностей с Киевом.

Напомним, президент Венгрии Янош Адер назвал обнадеживающими первые переговоры с Зеленским.

Кроме того, МИД Венгрии надеется, что Зеленский изменит закон об украинском языке.

Также мы писали, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто анонсировал разговор с послом США Дэвидом Корнштейном относительно украинско-венгерского конфликта.

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