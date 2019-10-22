Голый протест: экоактивисты разделись в портретной галерее Лондона – яркие фото и видео

Активисты экодвижения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания") решили не останавливаться на яркой акции, в ходе которой облили искусственной кровью здание Министерства финансов Великобритании.

В портретной галерее Лондона экоактивисты разделись, облились черной жидкостью, символизирующей нефть, и улеглись на пол. Таким образом две женщины и мужчина решили выступить против British Petroleum, которая спонсирует выставку. Мол, искусство не должно быть связано с компанией, которая убивает планету. Администрация галереи оправдывается – поддержка от нефтяников позволяет людям любоваться искусством бесплатно. И в этом году в этих залах побывали уже триста тысяч посетителей.

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Напомним, что участники движения Extinction Rebellion требуют, чтобы политики активно действовали для предотвращения экологической катастрофы. При этом какие-либо конкретные меры они не предлагают.

Помимо акций в Лондоне, в финансовом центре Нью-Йорка – на Уолл-стрит – участники Extintion Rebelion облили искусственной кровью известную статую бронзового быка.

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