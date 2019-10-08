Уолл-стрит в крови: экоактивисты Extinction Rebellion провели очередной впечатляющий протест – фото и видео

Экологические активисты обещают продолжать протесты в главных мегаполисах мира еще две недели

В финансовом центре Нью-Йорка – на Уолл-стрит – экоактивисты облили искусственной кровью известную статую бронзового быка. После этого манифестанты обмазали красной жидкостью самих себя и улеглись прямо на тротуаре. Протестующие назвали это "кровью планеты", которая умирает от деятельности человека.

Аналогичные акции за сохранение окружающей среды стартовали днем ранее в 60 странах мира. Горячее всего было в столице Великобритании – Лондоне. Там активисты, требуя уменьшить выбросы парниковых газов, заблокировали дороги и мосты, а также атаковали полицию. Правоохранители задержали 276 человек.

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Экоактивисты обещают продолжать протесты в главных мегаполисах мира еще две недели.

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Напомним, это не первая акция с использованием искусственной крови. Все в том же Лондоне климатические активисты устроили предыдущий "кровавый" протест, о котором ранее писали новости "Сегодня". 1800 литров "крови" оказались на ступеньках здания Казначейства в Вестминстере.

Напомним, в прошлом месяце активисты Greenpeace провели акцию протеста в Берлине, приуроченную к визиту министра окружающей среды Бразилии Рикардо Саллеса. Они оделись в ярко-желтые комбинезоны и скандировали: "Нет сделкам с климатическими преступниками!"

Кроме того, мы сообщали о впечатлившем многих выступлении на открытии климатического саммита ООН в Нью-Йорке 16-летней шведки Греты Тунберг. Девочка высказала все, что думает об ООН и происходящем в мире, и жестко раскритиковала мировых лидеров.

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