Горячая волна из пустыни Сахара накрыла Францию: умерли три человека

Ожидается, что температура увеличится до +45

Фото Daily Mail.

В Европе царит аномальная жара, которую вызвала горячая волна из пустыни Сахара. Во Франции умерли три человека после того, как решили искупаться в море после пребывания на пляже в жару, пишет Daily Mail.

Так, 70-летний мужчина умер от остановки сердца на Марсельской площади, вблизи Монпелье. 62-летняя женщина и 75-летний мужчина погибли во вторник, 25 июня, в том же регионе.

Синоптики сравнивают нынешнюю ситуацию с волной жары 2003 года, которая прокатилась примерно в тот же период года. Тогда погибли около 70 тысяч человек по всему континенту.

На этой неделе температура воздуха, как ожидается, повысится в Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Германии, Люксембурге, Нидерландах и Швейцарии.

Температура +39 градусов ожидается в центральной Франции. До пятницы она может подняться до уровня 45 градусов. Если это произойдет, то будет побит рекорд всех времен, установленный в 2003 году. Тогда температура составляла +44 градусов.

В Британии ожидается, что температура достигнет +27 градусов. На выходных возможен максимум 31 градус.

А тем временем в столице Украины Киеве уже вторую неделю подряд – удушье. В Киеве даже стало опасно дышать. Вредные вещества превышают норму в несколько раз. Даже прошедшие накануне дожди не улучшили ситуацию. "Сегодня" решили с термометром в руках проинспектировать сразу несколько видов общественного транспорта в Киеве.

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