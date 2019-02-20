Государства ЕС и еще 5 стран призвали РФ "немедленно прекратить разжигать конфликт" на Донбассе

Они призывают Россию в полной мере взять на себя ответственность за выполнение Минских соглашений

Фото: Getty Images

Государства ЕС и еще 5 стран призвали РФ "немедленно прекратить разжигать конфликт" на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/da8/f11/5c6da8f1132f5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/da8/f11/5c6da8f1132f5.jpg 2019-02-20T21:24:00+02:00 Евросоюз Они призывают Россию в полной мере взять на себя ответственность за выполнение Минских соглашений

Представитель Европейского Союза при Организации Объединенных Наций Жоао Вале де Алмейда отмечает, что все 28 государств – членов Евросоюза и еще 5 стран призывают Российскую Федерацию прекратить разжигать войну на Донбассе.

Об этом посол Евросоюза заявил во время выступления на дебатах Генеральной ассамблеи ООН по поводу ситуации на временно оккупированных территориях Украины, выступая от имени всех 28 стран-членов ЕС и стран-кандидатов на вступление – Республики Северная Македония, Черногории и Албании, а также от Молдовы и Грузии, которые присоединились к этому заявлению.

"Европейский Союз остается решительным в своем призыве ко всем сторонам без промедления и полностью выполнить Минские соглашения и соблюдать их обязательства в полной мере для того, чтобы достичь устойчивого политического урегулирования конфликта с принципами и обязательствами ОБСЕ", - заявил он.

"Мы призываем Россию полностью взять на себя ответственность в этой связи и использовать ее значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, чтобы полностью выполнить Минские обязательства. Уважение этих принципов и обязательств должно быть восстановлено", - подчеркнул де Алмейда.

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Также он добавил, что Евросоюз полноценно поддерживает усилия Нормандского формата, ОБСЕ и Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Срочно нужен устойчивый режим прекращения огня. К сожалению, ситуация с безопасностью остается чрезвычайно нестабильной, и настоящий режим прекращения огня еще не достигнут. Стороны должны отвести тяжелое вооружение, развести силы и приступить к всеобъемлющему разминированию", – подчеркнул он.

"В нарушение их обязательств, стороны продолжают стрелять и укреплять их военные позиции вдоль линии разграничения и в зонах разграничения, что мы осуждаем", – сказал он.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить разжигать конфликт путем предоставления финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям. И мы остаемся глубоко обеспокоены информацией о присутствии российской военной техники и личного состава в районах, которые в настоящее время не контролируются правительством Украины", – подчеркнул де Алмейда.

Также он подчеркнул, что ЕС осуждает дальнейшее ухудшение ситуации с правами человека на оккупированной части Донбасса.

Посол напомнил, что продолжительность действия экономических санкций ЕС против России привязана к полному выполнению Минских соглашений.

Кроме того, добавил он, в ЕС осуждают постоянные угрозы и ограничения в деятельности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые преимущественно происходят на оккупированной части Донбасса.

Ранее президент Украины Петр Порошенко рассказал о войске РФ в Крыму и на Донбассе. Россия превратила оккупированный Крым в военную базу, а на Донбассе российской техники больше, чем у передовых стран Евросоюза на вооружении. Об этом сказал во время выступления на специальном заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке по случаю пятой годовщины российской агрессии против Украины.

Как уже рассказывал президент, агрессия России унесла жизни 13 тысяч человек, десятки тысяч получили ранения. Кремлю показалось мало Крыма и Донбасса, и он начал агрессию в Азовском и Черном морях.

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