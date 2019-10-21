Греческая церковь признала ПЦУ: Церковь Сербии резко отреагировала

Патриарх Константинопольский Варфоломей и митрополит Киевский и всея Украины Епифаний / Фото: AFP

Сербская православная церковь (СПЦ) открыто и резко раскритиковала руководство Греческой церкви за признание автокефалии Православной церкви Украины.

В частности, по словам представителя синода СПЦ епископа Иринея Бачского, включение в диптих предстоятеля ПЦУ Епифания, является "последним шагом перед бездной еще более глубокого и опасного раскола во вселенском Православии".

Напомним, имя главы поместной Украинской церкви прозвучало во время недавней литургии в Салониках, которую провели патриарх Константинопольский Варфоломей и архиепископ Афинский Иероним.

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Сербский епископ напомнил о том, что признание ПЦУ "повлечет исключение имени архиепископа Афинского из диптиха Русской православной церкви и прекращение общения со всеми иерархами Элладской церкви", которые примут его позицию.

Архиерей обвинил руководство Элладской православной церкви в расколе и призвал отменить признание украинской автокефалии, добавив, что Сербская церковь не признает ни ПЦУ, ни ее представителей.

Ранее "Сегодня" уже писали, что позиция СПЦ является достаточно объяснимой: после того, как в прошлом году Украина получила томос, президент Черногории Мило Джуканович выразил намерение заняться восстановлением автокефальной Черногорской православной церкви, которая на сегодняшний день является частью Белградской митрополии.

Торжественная церемония вручения Украине томоса об автокефалии Православной поместной церкви состоялась 6-7 января в Стамбуле при участии Вселенского патриарха Варфоломея, президента Петра Порошенко и главы ПЦУ Епифания.

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