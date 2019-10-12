Одна из крупнейших церквей мира признала автокефалию ПЦУ

/ Фото: Getty Images

Внеочередной Собор иерархов Элладской (Греческой) православной церкви признал автокефалию Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

"Благодарен моему брату во Христе, главе Священного синода Церкви Греции блаженнейшему архиепископу Афинскому и всея Эллады Иерониму и братьям-архиереям, которые сегодня на заседании Собора иерархов поддержали позицию и последовали каноническим и историческим решениям Вселенского патриархата, что открывает возможность полноценного взаимодействия между двумя нашими Поместными автокефальными церквями во всех сферах", – написал митрополит Епифаний на своей странице в Facebook.

Также он отметил, что Грецию и Украину связывают "много славных страниц истории, дружбы и сотрудничества".

Реклама

"Установление полного евхаристического единения и официальных отношений между Поместными церквями Греции и Украины – еще одна страница, которая навеки будет вписана в нашу историю и наши сердца!" – уверен предстоятель ПЦУ.

Митрополит Епифаний надеется на свой визит в Афины "в недалеком будущем", чтобы лично выразить признательность архиепископу Иерониму, иерархам и Церкви Греции.

В тренде Будет свежо и мокро: синоптик рассказала о погоде в пятницу

Таким образом одна из крупнейших православных церквей мира официально подтвердила законность действий Вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

Напомним, 6 января в Стамбуле на Фанаре в храме Святого Георгия вселенский Патриарх Варфоломей вручил подписанный 5 января Томос для Православной церкви Украины. Документ из рук вселенского патриарха в процессе совместного богослужения получил предстоятель ПЦУ Епифаний.

В пресс-службе блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания сообщили, что Томос будет выставлен в Софии Киевской, где его посмотреть сможет каждый. Документ перенесут в трапезный храм – Малая София. Патриарх Варфоломей заявил, что Украинская церковь будет свободна от любого внешнего давления, а украинцы имели полное право просить и требовать автокефалию.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама