Грета Тунберг не может сдать тест на коронавирус

В Швеции анализы на COVID-19 могут сдать только люди с самыми серьезными симптомами

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая прославилась критикой мировых лидеров на Генассамблее ООН, подозревает, что заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19.

Откровенным признанием знаменитая 17-летняя шведка поделилась со своими подписчиками в Instagram.

Она утверждает, что после железнодорожной поездки по Европе до того, как страны ЕС закрыли границы из-за эпидемии, Грета и ее 50-летний отец Сванте Тунберг решили самоизолироваться, хотя симптомов у них не было.

Реклама

"Спустя десять дней я начала чувствовать некоторые симптомы, так же, как и мой отец, который путешествовал со мной из Брюсселя", – признается экоактивистка.

Шведка отметила, что хочет донести до людей мысль о том, как легко можно заражать других, даже не подозревая об этом, и если бы не ее отец, у которого симптомы проявились сильнее, она бы даже и не подумала, что может быть заражена.

По словам Тунберг, сейчас у нее прошли все симптомы, но эта ситуация подчеркивает важность соблюдения ограничения контактов с другими людьми, которые были введены правительствами разных стран, в том числе и Украиной. В связи с этим она попросила своих фанатов самоизолироваться и соблюдать карантинные меры до конца эпидемии.

Напомним, на данный момент в Швеции зафиксировано 2 286 случаев инфицирования, из которых 36 закончились летальным исходом. При этом 16 человек вылечились.

Больше о том, кто еще из мировых знаменитостей заразился коронавирусом, вы можете в материале "Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 24 марта и все подробности" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама