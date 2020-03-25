Грета Тунберг не может сдать тест на коронавирус

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая прославилась критикой мировых лидеров на Генассамблее ООН, подозревает, что заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19.
Откровенным признанием знаменитая 17-летняя шведка поделилась со своими подписчиками в Instagram.
Она утверждает, что после железнодорожной поездки по Европе до того, как страны ЕС закрыли границы из-за эпидемии, Грета и ее 50-летний отец Сванте Тунберг решили самоизолироваться, хотя симптомов у них не было.
"Спустя десять дней я начала чувствовать некоторые симптомы, так же, как и мой отец, который путешествовал со мной из Брюсселя", – признается экоактивистка.
Шведка отметила, что хочет донести до людей мысль о том, как легко можно заражать других, даже не подозревая об этом, и если бы не ее отец, у которого симптомы проявились сильнее, она бы даже и не подумала, что может быть заражена.
По словам Тунберг, сейчас у нее прошли все симптомы, но эта ситуация подчеркивает важность соблюдения ограничения контактов с другими людьми, которые были введены правительствами разных стран, в том числе и Украиной. В связи с этим она попросила своих фанатов самоизолироваться и соблюдать карантинные меры до конца эпидемии.
Напомним, на данный момент в Швеции зафиксировано 2 286 случаев инфицирования, из которых 36 закончились летальным исходом. При этом 16 человек вылечились.
Больше о том, кто еще из мировых знаменитостей заразился коронавирусом, вы можете в материале "Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 24 марта и все подробности" на нашем сайте.
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