Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,77
30,11

Грета Тунберг не может сдать тест на коронавирус

25 марта, 05:57

Станислав Кожемякин

В Швеции анализы на COVID-19 могут сдать только люди с самыми серьезными симптомами

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая прославилась критикой мировых лидеров на Генассамблее ООН, подозревает, что заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19.

Откровенным признанием знаменитая 17-летняя шведка поделилась со своими подписчиками в Instagram.

Она утверждает, что после железнодорожной поездки по Европе до того, как страны ЕС закрыли границы из-за эпидемии, Грета и ее 50-летний отец Сванте Тунберг решили самоизолироваться, хотя симптомов у них не было.

Реклама

"Спустя десять дней я начала чувствовать некоторые симптомы, так же, как и мой отец, который путешествовал со мной из Брюсселя", – признается экоактивистка.

В тренде
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 25 марта и все подробности

Шведка отметила, что хочет донести до людей мысль о том, как легко можно заражать других, даже не подозревая об этом, и если бы не ее отец, у которого симптомы проявились сильнее, она бы даже и не подумала, что может быть заражена.

По словам Тунберг, сейчас у нее прошли все симптомы, но эта ситуация подчеркивает важность соблюдения ограничения контактов с другими людьми, которые были введены правительствами разных стран, в том числе и Украиной. В связи с этим она попросила своих фанатов самоизолироваться и соблюдать карантинные меры до конца эпидемии.

Напомним, на данный момент в Швеции зафиксировано 2 286 случаев инфицирования, из которых 36 закончились летальным исходом. При этом 16 человек вылечились.

Больше о том, кто еще из мировых знаменитостей заразился коронавирусом, вы можете в материале "Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 24 марта и все подробности" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Швеция экология коронавирус Грета Тунберг

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 25 марта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 25 марта и все подробностиДругие страны
Инфицированный коронавирусом рассказал, что он чувствует и как все начиналось
Инфицированный коронавирусом рассказал, что он чувствует и как все начиналосьFun
"Бросьте эту вредную привычку": подхватившая коронавирус женщина из реанимации обратилась к людямFun
Консульство Украины в Чехии закрыло двери перед соотечественниками: фото
Консульство Украины в Чехии закрыло двери перед соотечественниками: фотоЕвросоюз
Украинские маски в Испании: на таможне рассказали о происхождении груза
Украинские маски в Испании: на таможне рассказали о происхождении грузаУкраина
Коронавирус: в правительстве Великобритании дали неутешительный прогноз
Коронавирус: в правительстве Великобритании дали неутешительный прогнозЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...