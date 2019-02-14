Грипп косит Европу: жертвами вируса стали более 100 человек

В одной только Сербии с начала года заболели более 100 тыс. человек

Фото: Flickr

Грипп косит Европу: жертвами вируса стали более 100 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/556/c6d/5c6556c6dc134.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/556/c6d/5c6556c6dc134.jpg 2019-02-14T13:58:00+02:00 Евросоюз В одной только Сербии с начала года заболели более 100 тыс. человек

Европейский континент охватывает эпидемия гриппа H1N1 и H3N2 – в странах Восточной и Центральной Европы сообщают о сотнях жертв болезни, а количество инфицированных идет на сотни тысяч.

В частности, с начала года из-за вируса в Сербии скончались не менее 29 человек, а также было зафиксировано 104,6 тыс. случаев заболеваний с симптомами гриппа – в их числе и 20 тыс. человек, у которых симптомы обнаружили за последнюю неделю. Несмотря на это эпидемию не объявляли.

Кроме того, в Хорватии из 48 тыс. человек, инфицированных гриппом, погибли 75. Уровень заболеваемости в стране установил рекорд за последние пять лет.

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В других странах региона наблюдается похожая картина: в Республике Сербской от вируса скончались 16 человек, 72 человека уже умерли в Румынии, а также о первой жертве свиного гриппа (H1N1) сообщили в Албании. Кроме того, известно о нескольких десятках заболевших в Болгарии.

Практически во всех странах основная категория инфицированных – это малолетние дети и пожилые люди. Однако балканские медики прогнозируют, что пик заболеваемости придется на середину февраля.

В то же время в январе в Латвии уже объявили эпидемию гриппа – здесь из-за осложнений болезни погибли 20 человек. Отмечается, что никто из них не прививался от гриппа.

Напомним, что из-за гриппа в Украине в ряде регионов был объявлен карантин.

Кроме того, в стране растет число летальных случаев после заболевания корью – недавно в Виннице от осложнений болезни скончался студент-медик – вирус спровоцировал пневмонию, и врачи не смогли спасти пациентку.

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