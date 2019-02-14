Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,09
30,63
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Грипп косит Европу: жертвами вируса стали более 100 человек

Сегодня, 13:58

В одной только Сербии с начала года заболели более 100 тыс. человек

Фото: Flickr
Грипп косит Европу: жертвами вируса стали более 100 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/556/c6d/5c6556c6dc134.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/556/c6d/5c6556c6dc134.jpg Евросоюз В одной только Сербии с начала года заболели более 100 тыс. человек

Европейский континент охватывает эпидемия гриппа H1N1 и H3N2 – в странах Восточной и Центральной Европы сообщают о сотнях жертв болезни, а количество инфицированных идет на сотни тысяч.

В частности, с начала года из-за вируса в Сербии скончались не менее 29 человек, а также было зафиксировано 104,6 тыс. случаев заболеваний с симптомами гриппа – в их числе и 20 тыс. человек, у которых симптомы обнаружили за последнюю неделю. Несмотря на это эпидемию не объявляли.

Кроме того, в Хорватии из 48 тыс. человек, инфицированных гриппом, погибли 75. Уровень заболеваемости в стране установил рекорд за последние пять лет.

Читайте также

В других странах региона наблюдается похожая картина: в Республике Сербской от вируса скончались 16 человек, 72 человека уже умерли в Румынии, а также о первой жертве свиного гриппа (H1N1) сообщили в Албании. Кроме того, известно о нескольких десятках заболевших в Болгарии.

Практически во всех странах основная категория инфицированных – это малолетние дети и пожилые люди. Однако балканские медики прогнозируют, что пик заболеваемости придется на середину февраля.

В то же время в январе в Латвии уже объявили эпидемию гриппа – здесь из-за осложнений болезни погибли 20 человек. Отмечается, что никто из них не прививался от гриппа.

Напомним, что из-за гриппа в Украине в ряде регионов был объявлен карантин.

Кроме того, в стране растет число летальных случаев после заболевания корью – недавно в Виннице от осложнений болезни скончался студент-медик – вирус спровоцировал пневмонию, и врачи не смогли спасти пациентку.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Латвия, Сербия, Хорватия, грипп, эпидемия, вирус, болезнь, H1N1

Вы сейчас просматриваете новость " Грипп косит Европу: жертвами вируса стали более 100 человек". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Львовской области более двухсот школ закрыли на карантин

12 февраля, 16:12

С начала текущего года в регионе заболели около трех тысяч человек, большая половина из них – дети

В Ровенской области из-за гриппа и ОРВИ школы закрывают на карантин

5 февраля, 14:51

Эпидемиологический порог превышен уже в восьми областях Украины

В Запорожской области на карантин из-за гриппа закрыты более 30 школ

12 февраля, 16:29

Вынужденные каникулы, кроме школьников, объявили и воспитанникам двух детсадов

Грипп бушует в Тернопольской области: в 23 школах приостановили учебу

11 февраля, 13:21

Число больных гриппом детей в регионе перевалило за 2,5 тысячи

На Закарпатье грипп превысил эпидпорог на 21%

2 февраля, 16:25

Во многих районах Закарпатья до 8 февраля продлены вынужденные "каникулы"

В Украине тест на грипп стал дефицитом

26 января, 23:05

Результаты экспресс-теста берут во внимание даже врачи, а вот в Минздраве их не считают достоверными

Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов

В Украине переписали транспортный налог – кому придется платить

Почему люди вздрагивают во сне

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев

Верховная Рада переименовала Днепропетровскую область

ПриватБанк отключил самую популярную услугу

Путин решил удаленно раздавать паспорта украинцам

Чиновницы Украины отдохнули на Мальдивах и угодили в скандал

Украинскую журналистку со скандалом выгнали из студии росТВ

Украинцам уменьшат пенсии
Загрузка...

Донбасс как полигон для экспериментов: боевики все чаще используют запрещенное оружие

Сегодня, 07:19

Российские оккупанты завезли боевикам лазерные установки для ослепления солдат

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Вчера, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

12 февраля, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

12 февраля, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Не прикрывая сердечками: Виталий Козловский показал фото

Известный российский певец отказался выступать в Крыму

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад