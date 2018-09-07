Хакеры похитили данные почти 400 тыс. клиентов авиакомпании British Airways

Сегодня, 02:41

Представители British Airways заверили, что похищенные данные включают только информацию по безналичным расчетам

фото AFP
фото AFP

База данных клиентов авиакомпании British Airways подверглась хакерской атаке, сообщает в четверг телеканал "Скай-ньюс".

По его информации, хакеры похитили информацию, касающуюся платежей по картам около 380 тыс. человек.

Отмечается, что атака затронула клиентов, которые использовали сайт ba.com и мобильное приложение авиакомпании для бронирования билетов в период с 21 августа по 5 сентября.

"British Airways связывается с пострадавшими клиентами, и мы советуем всем клиентам, которые считают, что их мог затронуть этот инцидент, связаться с их банками и следовать их рекомендациям", - приводит телеканал выдержки из заявления авиакомпании.

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Между тем, представители British Airways заверили, что похищенные данные включают только информацию по безналичным расчетам и не затрагивают паспортные данные клиентов.

Гендиректор British Airways Алекс Круц уже принес извинения всем клиентам. Он также заявил, что авиакомпания "очень серьезно" относится к проблеме защиты данных своих клиентов.

Напомним, в Запорожье задержали группировку хакеров во главе с россиянином. Преступники пытались грабить интернет-пользователей.

Также мы писали, что в самой свежей версии Android 9.0 специалисты по безопасности нашли критическую уязвимость. Об этом заявила компания Nightwatch Cybersecurity из США, занимающаяся исследованиями в области кибербезопасности.
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