Хакеры похитили данные почти 400 тыс. клиентов авиакомпании British Airways
Представители British Airways заверили, что похищенные данные включают только информацию по безналичным расчетам
База данных клиентов авиакомпании British Airways подверглась хакерской атаке, сообщает в четверг телеканал "Скай-ньюс".
По его информации, хакеры похитили информацию, касающуюся платежей по картам около 380 тыс. человек.
Отмечается, что атака затронула клиентов, которые использовали сайт ba.com и мобильное приложение авиакомпании для бронирования билетов в период с 21 августа по 5 сентября.
"British Airways связывается с пострадавшими клиентами, и мы советуем всем клиентам, которые считают, что их мог затронуть этот инцидент, связаться с их банками и следовать их рекомендациям", - приводит телеканал выдержки из заявления авиакомпании.
Между тем, представители British Airways заверили, что похищенные данные включают только информацию по безналичным расчетам и не затрагивают паспортные данные клиентов.
Гендиректор British Airways Алекс Круц уже принес извинения всем клиентам. Он также заявил, что авиакомпания "очень серьезно" относится к проблеме защиты данных своих клиентов.
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