Хочешь мира – готовься к войне: в НАТО сделали заявление о России

Несмотря на то что Россия продолжает усиливать свой военный потенциал, НАТО все равно рассчитывает на возможность диалога с Москвой, но при этом параллельно укрепляет и свои силы для сдерживания РФ от потенциального нападения. Об этом заявил во время онлайн-дискуссии об укреплении Альянса после преодоления пандемии COVID-19 генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы видели более напористую Россию, мы видели Россию, которая готова применить военную силу против соседей в Грузии и Украине, которая выделяет значительные инвестиции в новые современные возможности, в частности в новые ядерные возможности. Они сейчас размещают новые ракетные системы, которые называются SSC-8 (новая ракетная система "Новатор 9М729"), которые могут достичь европейских городов и уменьшить предельные границы возможного применения ядерного оружия в вооруженном конфликте", – сказал он.

Генсек НАТО упомянул и модернизацию Россией своих ядерных возможностей, пересмотр военной доктрины. Путин недавно даже определил два условия применения ядерного оружия. Но при этом Альянс намерен сделать так, чтобы у России даже не было желания воевать.

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"Мы ответили на это не путем отображения действий России, но благодаря обеспечению надежного сдерживания и обороны, поскольку лучший способ предотвратить конфликт – это устранить любые моменты для сомнений и просчетов готовности и стремления НАТО защитить всех союзников. И пока мы будем обеспечивать такое сдерживание, не будет конфликта, не будет нападения", – подчеркнул Столтенберг.

Ввиду соседства НАТО и России Европа все же выступает за установление нормальных отношений. Он добавил, что новая гонка вооружений будет опасной и очень дорогой.

Как сообщали новости "Сегодня", в НАТО сделали заявление о коронавирусе и противодействии России. В Альянсе наблюдают за значительной военной активностью России возле границ и сохраняют оперативную боеготовность, несмотря на коронавирус.

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