Россия может нанести ядерный удар: Путин определил два условия

В России, которую США ранее в этом году обвинили в сокрытии испытаний оружия массового поражения, приняли новую ядерную доктрину.

Так, со 2 июня вступает в силу подписанный президентом Владимиром Путиным документ "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания", в котором среди прочего указаны условия для нанесения ядерного удара – это ответ на аналогичную атаку или создание угрозы существованию России.

Приказ о нанесении ядерного удара может отдать только президент.

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При этом главной целью ядерного сдерживания в РФ назвали осознание противниками Кремля "неотвратимости возмездия за агрессию", а объектами – "ядерные" страны и коалиции, которые объявили Россию своим противником.

В то же время, применение ядерного оружия в РФ признали крайней вынужденной мерой.

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Также объявлен оборонительный характер политики страны в области ядерного сдерживания, с оговоркой, что она может меняться в зависимости от внешних и внутренних факторов.

В ядерной доктрине прописаны главные угрозы современной России – это наличие у стран ядерного и других видов оружия массового поражения, неконтролируемое распространение ядерного оружия, размещение ядерного оружия на территории неядерных государств,развертывание в других странах наступательных вооружений, размещение средств ПРО и ударных систем в космосе и наращивание сил общего назначения у российских границ.

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Напомним, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что РФ вырвалась в лидеры на поприще ядерных вооружений, значительно укрепив свою национальную безопасность.

Также новости "Сегодня" сообщали о новой военной доктрине США, которая признала Россию и Китай своими главными вызовами, главным фактором сдерживания которых Америка также признала свое ядерное оружие,

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