В НАТО сделали заявление о коронавирусе и противодействии России

НАТО наблюдает за значительной военной активностью России возле границ и сохраняет оперативную боеготовность, несмотря на коронавирус. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, который ранее сообщил, что НАТО обсуждает дополнительную помощь для Украины.

"Мы видим значительную военную деятельность вблизи границ НАТО – с проведением новых учений в западных военных округах России. Вблизи границ НАТО мы видим значительное российское присутствие в Северном море, поэтому НАТО должно продолжать патрулировать наше воздушное пространство", – подчеркнул Столтенберг.

В этой связи он подчеркнул, что альянс должен сохранять присутствие на суше, в воздушном пространстве и на море.

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"Поэтому наша оперативная боеготовность сохраняется, не подрывается. Мы внесли коррективы в обучение, мы отменили некоторые военные учения, мы изменили некоторые другие учения, но это не меняет, это не подрывает нашу оперативную готовность, и мы продолжаем патрулировать воздушное пространство и защищать наши границы", – сказал Столтенберг.

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Столтенберг подчеркнул, что в то время, когда царит кризис, связанный с распространением коронавируса, чрезвычайно важно, чтобы Альянс был в состоянии продолжать свою деятельность.

Ранее сообщалось, что в НАТО отменили крупнейшие военные учения из-за коронавируса.

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