Хотел "белого" трудоустройства: в Польше шеф избил заробитчанина

Фото: пресс-служба полиции Польши

В Польше, где ранее посчитали украинских заробитчан, работодатель избил трудоустроенного украинца, который требовал законного оформления для работы.

Как пишет Gazeta Wyborcza, в Польшу 46-летний Сергей приехал с женой несколько месяцев назад. Вскоре его супруга устроилась работать уборщицей в одну из местных школ, но он сам некоторое время оставался нетрудоустроенным.

В начале ноября он нашел компанию, которая искала садовника в частный жилой комплекс в Варшаве.

После собеседования с владельцем компании, Сергей согласился на условия работы – сперва он должен был работать неофициально, а со временем начальник обещал ему "белое" трудоустройство.

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"Я занимался мелочами, сгребал и собирал листья, заботился о чистоте. Каждые несколько дней я спрашивал моего начальника о контракте, потому что он заверил меня, что я не буду работать "по-черному". Но в ноябре он заплатил мне около 2 тыс. злотых", – говорит Сергей.

Поскольку изначально ему обещали 2,5 тыс. злотых (больше 15 тыс грн), заробитчанин обратился к администрации жилого комплекса и руководству района, в котором он работал.

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Когда его шеф об этом узнал, то разгневался и набросился на него с кулаками.

"Он ударил меня по голове и стал бросаться. Он кричал, что он – начальник, а я – "серая масса", и, если мне это не нравится, то я должен убираться в Украину", – говорит украинец.

Пострадавший сообщил об инциденте в полицию, а также пообещал обратиться в инспекцию труда.

Напомним, недавно в цикле материалов "Польская рулетка" новости "Сегодня" сообщали, как работодатели обманывают заробитчан с зарплатой и визами.

Также мы писали об аресте в Мазовецком воеводстве украинца, который после увольнения избил начальника и угрожал ему пистолетом.

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