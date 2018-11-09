Премьер Австрии сделал экстренное заявление по шпионскому разоблачению России

Австрия подозревает отставного полковника австрийской армии в шпионаже на российскую разведку, и этот случай не поможет улучшить отношения с Россией. С таким заявлением выступил в пятницу на экстренной пресс-конференции в Вене канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Мы должны вас проинформировать, что Австрия подозревает отставного полковника австрийского бундесхеера (армия Австрии – Ред.) в работе на российскую разведку, он на протяжении многих лет поддерживал их работу. Этот процесс, по нашей информации, мог начаться в 1990-х годах и продолжался до 2018 года. Это означает, что мы столкнулись со случаем шпионажа. Министр обороны поэтому подключил органы юстиции", - заявил Курц и добавил, что если подозрения в адрес офицера подтвердятся, то это повлечет за собой его уголовное наказание.

"В наших отношениях с Россией это, конечно, означает, что если это подозрение подтвердится, то такие случаи, не важно, происходят они в Нидерландах или Австрии, не улучшат отношения между Россией и Евросоюзом. Шпионаж неприемлем, и российский шпионаж в Европе неприемлем, он подлежит осуждению", - подчеркнул австрийский канцлер.

По его словам, Австрия требует от России прозрачности при расследовании этого дела.

"В настоящее время есть подозрение, его нужно расследовать и установить, подтвердится оно или нет. На основе той информации, которая у нас есть, или произошедших недавно событий в Нидерландах мы можем исходить из того, что это подозрение подтвердится. Сейчас мы требуем от российской стороны прозрачной информации", - сказал Курц.

По его словам, в МИД Австрии пока были вызваны представители российского посольства, поскольку в Австрии нет посла РФ. "Мы обсудим дальнейшие шаги с нашими европейскими партнерами. Если подозрение подтвердится, то это не первый и не единственный случай в ЕС", - заявил он.

Кроме того, Курц заявил, что Австрия пока не собирается отзывать своего посла из России или высылать российских дипломатов из Австрии. "Мы обсудим наши дальнейшие шаги с европейскими партнерами, как только получим точную информацию. В такой ситуации надо действовать шаг за шагом", – ответил Курц на вопрос, будет ли Австрия предпринимать меры против России.

Австрийский премьер также сообщил, что глава МИД страны Карин Кнайсль отменила свой визит в Россию, который был запланирован на 2-3 декабря.

Газета Kronen Zeitung сообщила ранее о расследовании в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который с конца 1990-х годов передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах. По данным издания, за свои услуги полковник из Зальцбурга получил около 300 тыс. евро. По сообщениям газеты, прокуратура Австрии возбудила уголовное дело в отношении полковника в отставке по статье о работе на иностранную военную разведку. Подозреваемому по ней может грозить два года тюрьмы.

Как известно, нидерландские спецслужбы при поддержке британских специалистов заявили о разоблачении попытки российских хакеров получить доступ к данным ОЗХО, связанных с расследованием инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, а также в попытке похитить информацию о расследовании крушения рейса MH17 на Донбассе. Российские агенты были высланы из страны.