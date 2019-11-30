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ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт на мосту в Лондоне

30 ноября, 22:18

Боевики заявили, что нападение совершили в ответ на призывы Исламского государства сделать мишенью страны, которые входили в коалицию, борющейся с группой джихадистов

Фото: REUTERS/Dylan Martinez, Peter Nicholls

Фото: REUTERS/Dylan Martinez, Peter Nicholls

Исламское государство заявила, что атаку на Лондонский мост в пятницу совершил один из ее боевиков. Об этом сообщает информресурс Amaq, подконтрольный боевикам Исламского государства.

В то же время группа не предоставила никаких доказательств.

В сообщении говорится, что нападение было совершено в ответ на призывы Исламского государства сделать мишенью страны, которые входили в коалицию, которая борется с группой джихадистов.

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29 ноября около 14:00 по местному времени мужчина, на поясе которого было закреплено фальшивое взрывное устройство, напал с ножом на людей в историческом здании лондонской гильдии рыботорговцев, расположенном на северном берегу Темзы на Лондонском мосту. Инцидент произошел на встрече выпускников и преподавателей программы Института криминологии Кембриджского университета.

На улице террорист был задержан, прибывшие на место полицейские застрелили его при попытке сопротивления. Преступником оказался 28-летний Усман Хан. В 2012 году он был признан виновным в намерении взорвать Лондонскую фондовую биржу и приговорен к 16 годам тюремного заключения. В декабре прошлого года, отбыв в тюрьме 7 лет, Хан вышел из тюрьмы по условно-досрочному освобождению и был обязан носить электронный браслет.

Жертвами нападения стали мужчина и женщина, их личности и национальность не называются. Еще три человека продолжают находиться в больнице.

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