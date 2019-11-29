В Лондоне возросло число погибших в результате нападения на мосту

Двое человек, получивших ранения в ходе теракта на Лондонском мосту, скончались. Об этом со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила вещательная корпорация ВВС.

Ранее газетаThe Independent на своем сайте сообщила об одной жертве теракта, добавив, что по словам другого источника издания, число погибших может достигать трех человек, а с тяжелыми ранениями госпитализированы еще четверо.

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Глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу подтвердил, что инцидент, произошедший в пятницу днем на Лондонском мосту, был терактом. Полиция прибыла на место событий после поступления сообщений о нападении на людей с применением холодного оружия. Подозреваемый, которого задержали прохожие, был застрелен полицейскими. По словам Басу, на поясе у злоумышленника было закреплено фальшивое взрывное устройство.

Напомним, в прошлом году 29-летний выходец из Судана Салих Хатер совершил теракт в центре Лондона – на автомобиле Ford Fiesta он врезался в ограждение у здания парламента Соединенного Королевства, перед этим сбив нескольких человек. Двое пострадавших были доставлены с травмами в больницы, третьему помощь была оказана на месте происшествия.

А в 2017 году в британском Манчестере произошел взрыв во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Жертвами теракта стали не менее 22 человек и еще почти 120 пострадали. Ответственность за атаку на себя взяли боевики ИГИЛ.

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