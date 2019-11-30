Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,04
26,45

Полиция озвучила имя подозреваемого в совершении теракта в Лондоне

30 ноября, 03:45

Мужчину, застреленного стражами порядка, звали Усман Хан

Правоохранительные органы британской столицы обнародовали информацию о человеке, подозреваемом в совершении теракта на Лондонском мосту, жертвами которого стали два человека. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, в полиции заявили, что мужчину, застреленного стражами порядка, звали Усман Хан. Ему было 28 лет, он проживал в английском графстве Стаффордшир.

Лондонская полиция также подтвердила информацию телеканала Sky News о том, что подозреваемый был хорошо известен спецслужбам. В 2012 году его осудили за связи с исламскими террористами. В декабре прошлого года он вышел из тюрьмы.

Реклама

Как отмечает Reuters, в правоохранительных органах заявили, что по одному из имеющихся в распоряжении властей адресов в Стаффордшире проводятся обыски. Полиция в настоящий момент не разыскивает кого-либо в связи с данным терактом, сообщает агентство.

В тренде
Переговоры следует вести с участием представителей европейских стран – Макрон отказался от идеи Путина о ракетах
Фото: kremlin.ru

Ранее глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу подтвердил, что инцидент, произошедший на Лондонском мосту, был терактом. Полиция прибыла на место происшествия после поступления сообщений о нападении на людей с применением холодного оружия. По словам Басу, на поясе у злоумышленника, застреленного полицейскими, было закреплено фальшивое взрывное устройство. В результате нападения погибли два человека, еще трое пострадали и были госпитализированы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Лондон террорист мост полиция теракт в Лондоне

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Еще одна страна обвинила Россию в аннексии: подробности
Еще одна страна обвинила Россию в аннексии: подробностиЕвросоюз
Премьер Финляндии припомнил Медведеву войну на Донбассе
Премьер Финляндии припомнил Медведеву войну на ДонбассеПолитика
Не заметила ступени: Ангела Меркель упала на колени перед толпой (видео)
Не заметила ступени: Ангела Меркель упала на колени перед толпой (видео)Евросоюз
Макрон назвал цель саммита Нормандской четверки в Париже
Макрон назвал цель саммита Нормандской четверки в ПарижеПолитика
До Нового года в Раде собираются принять новый закон об особом статусе Донбасса
До Нового года в Раде собираются принять новый закон об особом статусе ДонбассаПолитика
В Испании разбился самолет, есть погибшие
В Испании разбился самолет, есть погибшиеЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...