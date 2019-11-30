Полиция озвучила имя подозреваемого в совершении теракта в Лондоне

Правоохранительные органы британской столицы обнародовали информацию о человеке, подозреваемом в совершении теракта на Лондонском мосту, жертвами которого стали два человека. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, в полиции заявили, что мужчину, застреленного стражами порядка, звали Усман Хан. Ему было 28 лет, он проживал в английском графстве Стаффордшир.

Лондонская полиция также подтвердила информацию телеканала Sky News о том, что подозреваемый был хорошо известен спецслужбам. В 2012 году его осудили за связи с исламскими террористами. В декабре прошлого года он вышел из тюрьмы.

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Как отмечает Reuters, в правоохранительных органах заявили, что по одному из имеющихся в распоряжении властей адресов в Стаффордшире проводятся обыски. Полиция в настоящий момент не разыскивает кого-либо в связи с данным терактом, сообщает агентство.

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Ранее глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу подтвердил, что инцидент, произошедший на Лондонском мосту, был терактом. Полиция прибыла на место происшествия после поступления сообщений о нападении на людей с применением холодного оружия. По словам Басу, на поясе у злоумышленника, застреленного полицейскими, было закреплено фальшивое взрывное устройство. В результате нападения погибли два человека, еще трое пострадали и были госпитализированы.

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