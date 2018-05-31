ИГИЛ взяла на себя ответственность за стрельбу в Бельгии

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за стрельбу в бельгийском городе Льеж, в результате которой погибли четыре человека. Об этом сообщает Associated Press в Twitter.

Напомним, во вторник Бенжамин Герман открыл огонь по стражам порядка в центре Льежа. В результате стрельбы погибли две женщины-полицейские, еще двое получили ранения. Кроме того, Герман убил пассажира автомобиля, который проезжал мимо.

Преступник также пытался захватить заложников перед тем, как его ликвидировали. Бельгийская прокуратура расследует стрельбу как теракт.

Герман был известен полиции, но не в связи с радикальными взглядами. Он был осужден за незаконный оборот наркотиков и считался психологически неустойчивым



