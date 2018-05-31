ИГИЛ взяла на себя ответственность за стрельбу в Бельгии

Сегодня, 01:46

ИГИЛ взяла на себя ответственность за стрельбу в Бельгии

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за стрельбу в бельгийском городе Льеж, в результате которой погибли четыре человека. Об этом сообщает Associated Press в Twitter.

Напомним, во вторник Бенжамин Герман открыл огонь по стражам порядка в центре Льежа. В результате стрельбы погибли две женщины-полицейские, еще двое получили ранения. Кроме того, Герман убил пассажира автомобиля, который проезжал мимо.

Преступник также пытался захватить заложников перед тем, как его ликвидировали. Бельгийская прокуратура расследует стрельбу как теракт.

Герман был известен полиции, но не в связи с радикальными взглядами. Он был осужден за незаконный оборот наркотиков и считался психологически неустойчивым
Бельгия, стрельба, исламское государство
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: AFP

Теракт в Бельгии: появились новые подробности о нападавшем

Вчера, 17:15

Накануне преступления стрелка на 36 часов отпустили из тюрьмы

Происшествия

Парень находится в СИЗО

Под Киевом парень обстрелял двери чужой квартиры и отобрал авто у водителя

Вчера, 16:19

24-летний подозреваемый находится в СИЗО  
Загрузка...

Евросоюз

Фото: AFP

Кровавый теракт в Бельгии: стрелок за день до инцидента убил еще одного человека

Вчера, 11:06

Пострадавший был найден мертвым в квартире за полсотни километров от  места преступления

Евросоюз

Фото: AFP

Кровавый теракт в Бельгии: местные СМИ узнали имя преступника

29 Мая, 17:40

Официально полиция пока не называет имени нападавшего
Загрузка...