Имеют все, кроме дома: как живут бездомные в Словении

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Еда, одежда, поощрения к работе и спорту. Такую всестороннюю социальную поддержку имеют бездомные в Словении. Но, несмотря на это, свое место в жизни находят единицы.

"Короли улицы", – так называется социальный центр для бездомных в Любляне.

"Мы всех знаем поименно. Стремимся наладить с ними дружеские отношения и одновременно оказать социальную помощь", – говорит Инес Иаушвец, менеджер социального центра для бездомных.

Здесь можно отдохнуть, при необходимости одеться, поесть. На кухне за главного – Таубе. 12 лет он не имел дома – ночевал в подвалах и парках. Теперь арендует комнату. С жильем помогает социальный центр.

"У меня просторная комната с большим балконом. Благодаря социальному центру, плачу за нее всего 100 евро в месяц", – делится он.

Чтобы бездомные не попрошайничали, здесь придумали, как им заработать. Выпускают специальный журнал "Короли улицы".

"Мы продаем от 15-ти до 20-ти тысяч таких журналов в месяц. Это довольно много, ведь Словения – маленькая страна. Цена – один евро. Здесь бездомные берут журнал за 50 центов, на улице продают за один евро. Разницу оставляют себе", – рассказывает Боян Куляняк, президент Ассоциации помощи бездомным людям.

Свежий номер выходит ежемесячно. В нем – новости, жизненные истории, афиша. Поэтому, если в Словении встретите уличного продавца журналов, он скорее – бездомный.

Матьяш – социальный работник. Несколько раз в неделю он обходит центр города, заглядывает в подземные переходы и переулки. Основная задача – проверить, все ли его подопечные живы-здоровы. А вот еще одна иллюстрация из жизни словенских бездомных.

Также в Словении есть сборная бездомных по футболу. На первый взгляд – не догадаться. Футбольная экипировку хорошо маскирует социальный статус. Но на самом деле, часть этих людей живет в подземных переходах или на улице – под открытым небом.

Спортивные соревнования среди бездомных – обычная европейская практика. Словенские бездомные в спорте успешны – от наград слепнут глаза. В то же время они сами не слишком стремятся изменить свою жизнь.

По приблизительным подсчетам, в Словении живет около шести тысяч бездомных. Почти все – граждане страны, а значит, получают денежную помощь, как малообеспеченные – 400-500 евро в месяц. Говорят, что хоть по здешним меркам это и не много, но жить можно.

Напомним, в Киеве пара волонтеров арендует квартиры для бездомных. Также лицам без места жительства супруги помогают восстановить документы, а потом пристраивают в пансионат или приют.

Ранее мы писали, что в центре Киева в подземном переходе у станции метро "Майдан Независимости" уже месяц живет 70-летняя пенсионерка Валентина Никитична. Она плохо ходит, но не просит милостыню и не пьет.

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