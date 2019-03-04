Испания и Великобритания подписали налоговое соглашение по Гибралтару

Гибралтар является заморской территорией Великобритании на Пиренейском полуострове, оспариваемой Мадридом

Фото: AFP

Испания и Великобритания подписали налоговое соглашение по Гибралтару //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d10/c8c/5c7d10c8ce458.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d10/c8c/5c7d10c8ce458.jpg 2019-03-04T13:53:00+02:00 Евросоюз Гибралтар является заморской территорией Великобритании на Пиренейском полуострове, оспариваемой Мадридом

Глава МИД Испании Жозеп Боррель подписал в понедельник налоговое соглашение, регулирующее ситуацию с Гибралтаром после выхода Великобритании из ЕС.

"Сегодня подписал налоговый договор для Гибралтара", - сообщил Боррель.

По его информации, "это первое международное соглашение, подписанное между Испанией и Соединенным Королевством по Гибралтару после Утрехтского договора".

По данным газеты Pais, согласно достигнутым договоренностям, физические лица, которые проводят более полугода в Испании, а также предприятия с большей частью активов или доходов на испанской территории должны будут платить налоги в пиренейском королевстве. Как сообщило агентство Европа Пресс, соглашение теперь должно быть одобрено Советом министров и ратифицировано парламентом страны.

Гибралтар является заморской территорией Великобритании на Пиренейском полуострове, оспариваемой Мадридом. Пока обе страны находились в Евросоюзе, политическая острота этой старой дилеммы в британо-испанских отношениях оставалась приглушена. Однако с выходом из сообщества Великобритании, а следовательно и всех ее территорий, их жители могут потерять доступ к европейскому рынку, а в самом худшем случае – и возможность свободного перемещения по территории Евросоюза.

Ранее Испания сняла вето с соглашения по Brexit, так как получила достаточные гарантии по ситуации с Гибралтаром и достигла договоренности с Британией. В частности, Мадрид добился того, что Гибралтар был исключен из общих переговоров между ЕС и Соединенным Королевством. Теперь Испания будет вести прямые переговоры с Великобританией относительно Гибралтара.

Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться об условиях процесса, добившись одобрения сделки британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке. В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.

Ранее мы писали, что Лейбористская партия Великобритании поддержит проведение второго референдума о Brexit. Кроме того, британская пресса сообщила о намерении 100 однопартийцев Мэй из Консервативной партии выступить против возглавляемого ею правительства и заставить ее отложить Brexit, если она не сможет достичь сделки с властями ЕС, которую поддержит британский парламент.

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