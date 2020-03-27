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Испания вернула Китаю некачественные тесты на COVID-19 – Киев закупал у той же фирмы

27 марта, 15:30

Денис Беспалов

Испания приобрела 640 000 тестов, но четыре мадридские больницы обнаружили их низкую чувствительность

В Испании, которая уже обогнала Китай по количеству умерших от коронавируса, органы здравоохранения заявили, что вернули партию экспресс-тестов, закупленных у китайского производителя, после того как было установлено, что они ненадежны при обнаружении нового коронавируса. Об этом сообщает испанское издание El Pais.

Так, министр здравоохранения Сальвадор Илья сказал, что правительство отправило тесты обратно в компанию под названием Shengzhen Bioeasy Biotechnology после того, как испанские микробиологи сообщили, что первые 9 000 тестов имеют слишком низкую чувствительность.

Испания приобрела 640 000 тестов, которые прибыли в понедельник, 23 марта, но четыре мадридские больницы, которые их использовали, обнаружили, что новые экспресс-тесты имеют чувствительность всего 30% (эксперты рекомендуют не менее 80%) и не могут быть использованы в качестве надежного инструмента обнаружения.

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Министерство здравоохранения Испании заявило, что оно закупало продукцию не напрямую у Китая, а у испанского дистрибьютора, который не был назван.

Посольство Китая в Испании заявило, что Shengzhen Bioeasy Biotechnology не имеет лицензии на продажу своей продукции, и что компания не входит в "список классифицированных поставщиков", который Китай предоставил Испании.

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В компании Shenzhen Bioeasy Biotechnology, в свою очередь, заявили, что заменят часть наборов для тестирования. Однако отметили, что неправильные результаты могут быть следствием неудачного сбора проб или неправильного использования наборов.

Напомним, 10 марта мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столицу поступили быстрые тесты для диагностирования коронавируса, которые заказал город.

Судя по фото, которые обнародовал мэр, речь идет о тестах производства Shenzhen Bioeasy Biotechnology.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Испания Китай тест коронавирус

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