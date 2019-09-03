Испания задержала яхту с 800 кг кокаина

Фото: El Mundo

Испанские правоохранительные органы задержали в международных водах парусную яхту с почти 800 кг кокаинана борту.

Об этом сообщили в Национальной полиции Испании.

Прогулочное судно Seascape перехватили в Атлантическом океане вблизи Азорских островов в рамках совместной операции с британскими, сербскими и португальскими властями.

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В результате спецоперации силовики изъяли около 800 кг кокаина, спрятанного в конструкции корабля, а также задержали трех членов экипажа — граждан России, Сербии и Мексики.

После задержания судно было отбуксировано на военную базу в порт Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

Напомним, ранее таможенники в Германии изъяли 4,5 тонны кокаина. Оценочная стоимость наркотиков на черном рынке – один миллиард евро. Сотрудники таможни обнаружили контрабандный товар в контейнере, который был доставлен из столицы Уругвая Монтевидео и предназначался для заказчика в Антверпене.

Кроме этого, украинские полицейские перекрыли масштабный канал поставки и продажи наркотиков , который работал на территории всей страны. Завозили особо опасные психотропные вещества из Китая и продавали через интернет – как оптом, так и в розницу – на протяжении десяти лет.

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