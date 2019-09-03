Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,26
27,71

Испания задержала яхту с 800 кг кокаина

3 сентября, 02:40

Прогулочное судно Seascape перехватили в Атлантическом океане вблизи Азорских островов

Фото: El Mundo

Фото: El Mundo

Испанские правоохранительные органы задержали в международных водах парусную яхту с почти 800 кг кокаинана борту.

Об этом сообщили в Национальной полиции Испании.

Прогулочное судно Seascape перехватили в Атлантическом океане вблизи Азорских островов в рамках совместной операции с британскими, сербскими и португальскими властями.

Реклама

В результате спецоперации силовики изъяли около 800 кг кокаина, спрятанного в конструкции корабля, а также задержали трех членов экипажа — граждан России, Сербии и Мексики.

В тренде
Зеленский раздал поручения топ-чиновникам и депутатам, Украина побила "казначейский" рекорд: итоги дня

После задержания судно было отбуксировано на военную базу в порт Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

Напомним, ранее таможенники в Германии изъяли 4,5 тонны кокаина. Оценочная стоимость наркотиков на черном рынке – один миллиард евро. Сотрудники таможни обнаружили контрабандный товар в контейнере, который был доставлен из столицы Уругвая Монтевидео и предназначался для заказчика в Антверпене.

Кроме этого, украинские полицейские перекрыли масштабный канал поставки и продажи наркотиков , который работал на территории всей страны. Завозили особо опасные психотропные вещества из Китая и продавали через интернет – как оптом, так и в розницу – на протяжении десяти лет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Испания яхта кокаин

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Германии носорог чуть не убил женщину: видео
В Германии носорог чуть не убил женщину: видеоЕвросоюз
Пассажир помог экстренно посадить Boeing в Португалии
Пассажир помог экстренно посадить Boeing в ПортугалииЕвросоюз
В Кремле сделали заявление о встрече
В Кремле сделали заявление о встрече "Нормандской четверки" на высшем уровнеПолитика
Зеленский отказался от встречи с украинцами Польши: названа причина
Зеленский отказался от встречи с украинцами Польши: названа причинаПолитика
Мы боимся разозлить ООН: Кравчук рассказал, как заставить Запад защитить Украину
Мы боимся разозлить ООН: Кравчук рассказал, как заставить Запад защитить УкраинуПолитика
Еще одна страна G7 выступила против возвращения России в клуб
Еще одна страна G7 выступила против возвращения России в клубЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...