Испания закрыла страну из-за коронавируса

В Испании ограничили передвижение внутри страны, чтобы закрыть территорию для борьбы со вспышкой коронавируса.

Об этом сообщает The Independent.

"Испания намерена присоединиться к Италии, став второй страной в Европе, которая вводит общегосударственные ограничения передвижения как часть мер для замедления распространения пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.

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Как стало известно, правительство Испании утвердило указ и ограничило передвижение граждан по всей территории страны. Мероприятия вводятся с восьми часов утра 16 марта.

Ранее коронавирус в Испании подтвердили минимум у 5700 человек, болезнь уже вызвала почти 200 смертей, о чем свидетельствуют выводы испанского министерства здравоохранения.

По последним данным, в мире подтверждено 147 838 случаев коронавируса. Больше всего зараженных – в Китае (80 976), Италии (17660), Иране (12729), Южной Корее (8086).

Зафиксировано 5429 смертей от коронавирусной болезни. Выздоровели 71694 человека.

Напомним, что ранее все торговые магазины Италии, за исключением аптек и продуктовых, из-за риска распространения коронавируса.

Добавим, что Италия вышла в лидеры по новым заражениям коронавирусом, в стране штурмуют супермаркеты. Ранее итальянцы кинулись скупать картофель, сухари, молоко, сахар, муку и дезинфицирующие средства.

Видео: Reuters

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