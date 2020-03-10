Италия вышла в лидеры по новым заражениям коронавирусом, в стране штурмуют супермаркеты

Вспышка коронавирусной инфекции пошла на спад в Китае, тогда как в Италии обнаружили на несколько порядков больше новых инфицированных.

Согласно данным Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса, в то время как в КНР за прошедшие сутки, 9 марта, зафиксировали лишь 18 новых заболевших COVID-19, в Италии их было 1797.

В то же время, Поднебесная сохраняет первенство по общему числу пациентов с коронавирусом, которых здесь 80 754, тогда как в Италии – 9172.

Как пишет La Repubblica, после того, как 9 марта итальянский премьер Джузеппе Конте объявил карантин по всей территории своей страны, перед супермаркетами ряда городов выстроились огромные очереди.

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Несмотря на то, что населению рекомендовали не "паниковать, скупая продукты питания или товары первой необходимости, которые можно будет купить в ближайшие дни", множество людей ринулись в магазины, скупая в первую очередь картофель, сухари, молоко, сахар, муку, а также мыло и дезинфицирующие средства.

Видео: Reuters

Чтобы справиться с наплывом посетителей, многие супермаркеты вызвали ночью дополнительных работников, а в Палермо даже пришлось привлечь полицию.

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На фоне карантинных мер Министерство иностранных дел Украины рекомендовало гражданам временно воздержаться от поездок в Италию, а тем, кто уже оказался на Апеннинах, – проявлять повышенное внимание и осторожность, а также следовать рекомендациям и требованиям местных органов власти.

Отметим, что в целом инфекцию подхватили 114 443 человека в более чем 110 странах. Кроме того, с начала эпидемии выздоровели 64 154 человека, а умерли – 4026.

Напомним, ранее в итальянских тюрьмах вспыхнули массовые беспорядкииз-за временного запрета на свидания с родными и друзьями на фоне коронавируса.

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