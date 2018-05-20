Испания заявляет, что не ослабит контроль над Каталонией

Сегодня, 22:42

Рахой заявил, что отказ от прямого правления состоится после того, как политический кризис в Каталонии будет окончательно решен

фото AFP
фото AFP

Премьер-министр Испании Марьяно Рахой планирует сохранить контроль центрального правительства над Каталонией.

Такое решение стало ответом назначения в новое каталонское правительство заключенных и сосланных политиков.

Комментируя эти назначения, Рахой заявил, что отказ от прямого правления состоится после того, как политический кризис в Каталонии будет окончательно решен. Нынешние назначения, которые по мнению Рахоя, угрожают сохранению политической неопределенности в регионе, свидетельствуют о том, что до разрешения кризиса еще далеко.

Рахой также добавил, что такие шаги поддерживают и социалисты – политические оппоненты правящей партии. А следовательно – относительно Каталонии в Мадриде присутствует консенсус власти и оппозиции.

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Напомним, 17 мая Ким Торра принес присягу главы правительства Каталонии, избежав при этом упоминания о короле и Конституции Испании.

Однако впоследствии он проигнорировал предостережение Мариано Рахоя и включил в правительства двух заключенных политиков и двух политиков, которые бежали за границу. Присяга каталонского правительства была запланирована на 23 мая.

Напомним, Торра был избран 131-м главой Каталонии 14 мая. Он является близким другом экс-главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона и выдвигался на выборы по списку его движения Вместе за Каталонию. Перед голосованием Торра назвал Пучдемона "легитимным главой" региона и пообещал в случае избрания продолжить курс на независимость Каталонии.

Ранее бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон отказался от повторного назначения в качестве руководителя региона после давления со стороны правительства Испании.
Испания, контроль, Каталония, политический кризис, Рахой
Источник:

El Pais

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