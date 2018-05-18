Новый глава Каталонии отказался присягать королю Испании

Он пообещал верно выполнять свои обязанности и быть преданным "народу Каталонии"

Новый глава правительства Каталонии Ким Торра, кандидатуру которого ранее предложил бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон, в четверг, 17 мая, вступил в должность. Во время присяги он пообещал верно выполнять свои обязанности и быть преданным "народу Каталонии", однако проигнорировал короля Испании. Об этом сообщает La Vanguardia.

"Торра не упомянул о короле Испании Филиппе VI и испанской конституции", – говорится в сообщении.

Отмечено, что на лацкане пиджака политика была закреплена желтая лента в знак солидарности с арестованными активистами и политиками, выступающими за независимость Каталонии. Также отмечается, что члены испанского правительства не присутствовали на церемонии.

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Напомним, Торра был избран 131-м главой Каталонии 14 мая. Он является близким другом экс-главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона и выдвигался на выборы по списку его движения Вместе за Каталонию. Перед голосованием Торра назвал Пучдемона "легитимным главой" региона и пообещал в случае избрания продолжить курс на независимость Каталонии.

Ранее бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон отказался от повторного назначения в качестве руководителя региона после давления со стороны правительства Испании.