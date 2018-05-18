Новый глава Каталонии отказался присягать королю Испании

Сегодня, 02:46

Он пообещал верно выполнять свои обязанности и быть преданным "народу Каталонии"

фото AFP
фото AFP

Новый глава правительства Каталонии Ким Торра, кандидатуру которого ранее предложил бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон, в четверг, 17 мая, вступил в должность. Во время присяги он пообещал верно выполнять свои обязанности и быть преданным "народу Каталонии", однако проигнорировал короля Испании. Об этом сообщает La Vanguardia.

"Торра не упомянул о короле Испании Филиппе VI и испанской конституции", – говорится в сообщении.

Отмечено, что на лацкане пиджака политика была закреплена желтая лента в знак солидарности с арестованными активистами и политиками, выступающими за независимость Каталонии. Также отмечается, что члены испанского правительства не присутствовали на церемонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напомним, Торра был избран 131-м главой Каталонии 14 мая. Он является близким другом экс-главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона и выдвигался на выборы по списку его движения Вместе за Каталонию. Перед голосованием Торра назвал Пучдемона "легитимным главой" региона и пообещал в случае избрания продолжить курс на независимость Каталонии.

Ранее бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон отказался от повторного назначения в качестве руководителя региона после давления со стороны правительства Испании.
Испания, король, должность, Каталония, присяга, Пучдемон

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Ким Торра. Фото:AFP

Парламент Каталонии назначил нового главу региона

14 Мая, 16:50

Кандидатуру Кима Торра на пост главы Каталонии предложил Карлес Пучдемон

Евросоюз

Фото: AFP

Парламент Каталонии начнет в субботу дебаты о кандидатуре нового премьера

11 Мая, 18:55

Если с кандидатом не определятся до 22 мая, в регионе снова пройдут выборы
Загрузка...

Евросоюз

фото AFP

Пучдемон отказался от поста главы Каталонии

11 Мая, 03:21

Пучдемон под давлением Мадрида отказался выдвигаться на пост лидера Каталонии

Евросоюз

Карлес Пучдемон. Фото: AFP

Испанский суд не разрешил избрать Пучдемона премьером Каталонии заочно

10 Мая, 04:03

Испанский суд не разрешил избрать Пучдемона заочно

Евросоюз

Карлос Пучдемон. Фото: AFP

Парламент Каталонии подготовил почву для "возвращения" Пучдемона во власть

4 Мая, 15:36

Реформа предусматривает возможность того, чтобы процедура избрания главы каталонского правительства могла быть проведена дистанционно

Евросоюз

Фото: AFP

В Барселоне сотни тысяч человек вышли на акцию в поддержку заключенных каталонских политиков

15 Апреля, 16:27

Ровно полгода назад под стражу взяли бывшего лидера Национальной каталонской ассамблеи Жорди Санчеса
Загрузка...