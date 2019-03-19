Истребители НАТО несколько раз перехватывали российские СУ над Балтикой на прошлой неделе

Воздушное пространство Балтии в этот период защищают польские истребители с литовской авиабазы

Фото: wikipedia.org. Фото: Pixabay

Истребители НАТО несколько раз перехватывали российские СУ над Балтикой на прошлой неделе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/3f0/a79/5c53f0a79bda5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/3f0/a79/5c53f0a79bda5.jpg 2019-03-19T16:53:55+02:00 Евросоюз Воздушное пространство Балтии в этот период защищают польские истребители с литовской авиабазы

Истребители НАТО, которые защищают воздушное пространство стран Балтии в рамках миссии Baltic Air Policing, на прошлой неделе четыре раза поднимали на перехват российских самолетов.

Дважды – 11 и 12 марта – военные самолеты вылетали на идентификацию российских истребителей Су-35 и Су-27, что сопровождали пассажирские самолеты Ту-134.

А 13 и 14 марта истребители вылетали на перехват нескольких российских транспортных самолетов Ан-26 и одного Ил-18.

Стоит отметить, что воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии в этот период защищают польские истребители с литовской авиабазы в Шяуляй и немецкие машины с эстонской базы Эмари.

В сообщении также отмечено, что с начала года, с момента, когда польские F-16 взяли на себя четырехмесячную миссию по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, было зарегистрировано десятки инцидентов с участием российских военных самолетов.

Напмоним, американские истребители-бомбардировщики пятого поколения планируется разместить в Европе на постоянной основе. Американские истребители-бомбардировщики пятого поколения – это F-22 и F-35. Речь идет о многоцелевых боевых машинах, спроектированных с использованием технологии "стелс" и способных нести ядерные боезаряды. Вместе со США в проекте создания F-35 принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, эти самолеты покупают Израиль и Япония.

Ранее сообщалось, что Польша намерена приобрести 32 новейших истребителя F-35.

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