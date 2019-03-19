Истребители НАТО несколько раз перехватывали российские СУ над Балтикой на прошлой неделе
Воздушное пространство Балтии в этот период защищают польские истребители с литовской авиабазы
Истребители НАТО, которые защищают воздушное пространство стран Балтии в рамках миссии Baltic Air Policing, на прошлой неделе четыре раза поднимали на перехват российских самолетов.
Дважды – 11 и 12 марта – военные самолеты вылетали на идентификацию российских истребителей Су-35 и Су-27, что сопровождали пассажирские самолеты Ту-134.
А 13 и 14 марта истребители вылетали на перехват нескольких российских транспортных самолетов Ан-26 и одного Ил-18.
Стоит отметить, что воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии в этот период защищают польские истребители с литовской авиабазы в Шяуляй и немецкие машины с эстонской базы Эмари.
В сообщении также отмечено, что с начала года, с момента, когда польские F-16 взяли на себя четырехмесячную миссию по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, было зарегистрировано десятки инцидентов с участием российских военных самолетов.
Напмоним, американские истребители-бомбардировщики пятого поколения планируется разместить в Европе на постоянной основе. Американские истребители-бомбардировщики пятого поколения – это F-22 и F-35. Речь идет о многоцелевых боевых машинах, спроектированных с использованием технологии "стелс" и способных нести ядерные боезаряды. Вместе со США в проекте создания F-35 принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, эти самолеты покупают Израиль и Япония.
Ранее сообщалось, что Польша намерена приобрести 32 новейших истребителя F-35.
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