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Италия продолжает бить рекорды: от COVID-19 излечилось больше, чем заразилось

23 апреля, 20:01

Игорь Тимофеев

Смертность пошла на спад, однако сохраняется высокой

Пока в Украине растет число заразившихся новым коронавирусом , из Италии приходят радостные вести – число излечившихся от COVID-19 превысило цифру заразившихся за прошлые сутки: (3033 против 2646). Об этом заявил в четверг, 23 апреля, глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

В то же время смертность от последствий коронавируса, хотя тоже пошла на спад, сохраняется высокой. За прошлые сутки в Италии скончались 464 человека, а общее число жертв пандемии достигло 25 549. Всего же на Апеннинах с начала эпидемии заразились 189 973 человека.

Напомним, сутками ранее, 21 апреля, было зарегистрировано рекордное число излечившихся — 2943 человека , а также самое низкое количество пациентов с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии — 2384. На данный момент число излечившихся достигло 54 543 человек.

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А тем временем напомним, что украинские медики помогали итальянцам лечить больных короновирусом:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Италия смертность заражение коронавирус COVID-19

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