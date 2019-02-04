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Италия заблокировала совместное заявление ЕС о признании Гуайдо главой Венесуэлы – СМИ

Сегодня, 14:14

Первое заседание Международной контактной группы по Венесуэле состоится 7 февраля 2019 года

Фото: AFP
Италия заблокировала совместное заявление ЕС о признании Гуайдо главой Венесуэлы – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/8ec/628/5c48ec6285a02.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/8ec/628/5c48ec6285a02.jpg Евросоюз Первое заседание Международной контактной группы по Венесуэле состоится 7 февраля 2019 года

Италия наложила вето на совместное заявление ЕС, в котором говорилось бы, что Евросоюз будет "поддерживать и признавать" Хуана Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы, пока не пройдут новые президентские выборы. Об этом сообщило в издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Этот вопрос обсуждался на неформальной встрече глав МИД стран ЕС ("Гимних") в Бухаресте 31 января, где предполагалось сформулировать соответствующее заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини от имени 28 государств-членов.

"Министр иностранных дел Швеции Марго Вальстрем выдвинула проект заявления, и 26 или 27 правительств поддержали его (позиция Греции была не вполне ясна присутствовавшим в зале). Тем не менее, по словам двух дипломатов, Могерини постановила, что дискуссия завершена из-за отсутствия консенсуса, и вместо этого объявила о "контактной группе", – пишет издание.

Оно также сообщает, что в течение минувших выходных предпринимались попытки разработать совместную позицию.

В воскресенье, 3 февраля, Европейская внешнеполитическая служба опубликовала совместное заявление Могерини и президента Уругвая Табаре Васкеса о первом заседании Международной контактной группы по Венесуэле на уровне министров в Монтевидео 7 февраля 2019 года.

"Цель Международной контактной группы – содействовать созданию условий для политического и мирного процесса, позволяющего венесуэльцам самим определять свое будущее посредством проведения свободных, прозрачных и заслуживающих доверия выборов в соответствии с конституцией страны", – говорится в этом совместном документе.

Отметим, сегодня о признании Гуайдо временным президентом заявили: Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Франция и Швеция.

Напомним, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, позднее к ним присоединился Израиль, а 28 января – Австралия.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Северная Корея и Турция.

В знак поддержки революционеров США передали ему частичный контроль над некоторыми активами правительства и центробанка Венесуэлы на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков.

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Тег Венесуэла, Италия, Евросоюз, Гуайдо

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Источник:

Интерфакс-Украина

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