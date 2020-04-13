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Итальянец нарушил карантин, чтоб не быть дома с семьей

13 апреля, 17:55

Станислав Кожемякин

Мужчина попытался выехать из города, но попался полиции

В Италии, где сейчас действуют жесткие эпидемиологические меры, а людям разрешают покидать дома только в самом крайнем случае, правоохранители оштрафовали мужчину, который нарушил карантин, чтобы сбежать от семьи.

Как сообщает La Repubblica, нарушителя остановили на одной из дорог во Флоренции, которая вела из города. Он был одет в спортивную форму и ехал на шоссейном велосипеде.

"Я сбежал, потому что не мог больше спорить со своей женой и дочерьми. Лучше заплачу штраф, чем быть дома", – так объяснил велосипедист свой поступок, разведя руками.

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Поэтому полицейским не оставалось ничего иного, кроме как оштрафовать нарушителя. Но и домой ему все же приказали вернуться.

Сейчас в Италии действуют штрафы от 400 до 3 тысяч евро для нарушителей карантина. Сколько пришлось заплатить этому главе семейства, не указывается.

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Стоит отметить, что в Италии зафиксировано больше 156,3 тысяч инфицированных коронавирусом, включая почти 20 тысяч скончавшихся и 34 тысяч выздоровевших пациентов.

За последний месяц полиция проверила в Италии более 6,7 миллиона человек, из которых более 250 тысяч оказались нарушителями карантина.

Напомним, ранее "Сегодня" пообщались с Екатериной, которая работает гидом в Риме. Она показала, как выглядит Вечный город во время карантина.

Также сообщалось, что 12 апреля число умерших пациентов с коронавирусом COVID-19 в Италии составило 431 и стало самым низким с 19 марта.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Италия эпидемия коронавирус флоренция COVID-19

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