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Из России рассылали письма, позорящие министра Латвии

Сегодня, 12:37

Хакеры предприняли попытку дискредитировать министра обороны и сферу обороны в целом

Артис Пабрикс
Артис Пабрикс. Фото: Flickr
Из России рассылали письма, позорящие министра Латвии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d2d/d76/5c6d2dd76a36f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d2d/d76/5c6d2dd76a36f.jpg Евросоюз Хакеры предприняли попытку дискредитировать министра обороны и сферу обороны в целом

В государственные учреждения в Латвии поступили электронные письма от министра обороны Артиса Пабрикса, где он заявил о "двусмысленных развлечениях", в которых принял участие в некоем баре в латвийской столице на прошлой неделе.

На этом фоне пресс-служба министерства обороны Латвии опубликовала опровержение, заявив, что данные письма рассылали из России.

"Ложные электронные письма за подписью министра Пабрикса были отправлены с расположенных в России серверов", — заявили в оборонном ведомстве, добавив, что е-мейлы были отправляли 19 февраля.

В министерстве считают, что таким образом хакеры пытались дискредитировать министра обороны и сферу обороны в целом, чтобы вызвать недоверие в обществе.

Сам Пабрикс уже выразил благодарность латвийским специалистам по кибербезопасности, заявив, что они очень оперативно ликвидировали фальшивые письма и "выяснили, что они рассылались с российского сервера".

Напомнил, как утверждают в латвийском Бюро по защите Сатверсме, ГРУ в последние годы в целях шпионажа неоднократно совершало атаки на латвийские государственные структуры.

Мы также писали, что в январе Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил на три месяца ретрансляцию телеканала "Россия РТР" на территории республики.

Кроме того, сообщалось о закрытом заседании правительства Латвии 12 февраля, на котором рассматривались отношения с Россией, Беларусью и Китаем.

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Тег Россия, Латвия, хакеры, кибератака, кибербезопасность

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ТАСС

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