Из-за Brexit банки уходят из Британии: Лондон Сити не досчитается 800 млрд евро

Сегодня, 15:27

Более 30 банков и финансовых фирм выбрали местом своей работы Франкфурт

Brexit обойдется Лондону в кругленькую сумму. Фото: mignews.com
Brexit обойдется Лондону в кругленькую сумму. Фото: mignews.com

Лондонcкий Сити – один из ведущих финансовых центров мира – может потерять до 800 млрд евро вследствие переноса международными банками и другими финансовыми институтами своей деятельности во Франкфурт-на-Майне из-за Brexit. Об этом сообщает в четверг газета Guardian со ссылкой на организацию Frankfurt Main Finance.

По ее данным, более 30 банков и финансовых фирм "выбрали местом своей работы Франкфурт". В числе банковских групп, переводящих часть штата из лондонского Сити во Франкфурт-на-Майне называют Morgan Stanley, J.P.Morgan, Citigroup, Lloyds, Barclays, RBS, Deutsche Bank, Credit Suisse, Mizuho, Nomura, VTB. "В целом мы ожидаем, что из Лондона во Франкфурт будут переведены активы на сумму 750-800 млрд евро, причем большая часть из них – в первом квартале 2019 года", – цитирует издание управляющего директора Frankfurt Main Finance Хубертуса Вета. К 2022 году во Франкфурте-на-Майне, по оценке компании, будут созданы почти 10 тысяч новых рабочих мест в банковском секторе.

Ранее Банк Англии уведомил кабинет министров Великобритании о том, что выход Соединенного Королевства из ЕС без соглашения с Брюсселем об условиях Brexit может оказать негативное влияние на экономику страны. По словам главы Центробанка королевства Марка Карни, жесткий Brexit застанет врасплох большинство британских компаний.

"Нам известно из наших контактов с бизнесом, а другие знают на основании собственных контактов, что менее половины компаний в стране приступило к разработке планов чрезвычайных мер на случай Brexit без сделки. Все ли отрасли промышленности, вся ли инфраструктура страны готовы к этому в настоящий момент? Насколько мы можем судить, ответ является отрицательным", - заявил в четверг Карни в интервью вещательной корпорации BBC.

Напомним, 22 ноября ЕС и Великобритания на уровне переговорщиков согласовали 26-страничную декларацию о будущих отношениях Великобритании и ЕС. Она вместе с 585-страничным проектом соглашения о выходе Великобритании из ЕС составила пакет документов, которые согласовали на саммите ЕС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к соотечественникам с просьбой поддержать сделку по Brexit.

Ранее Испания сняла вето с соглашения по Brexit, отметив, что получила достаточные гарантии по ситуации с Гибралтаром и достигла договоренности с Британией. По словам премьер-министра Педро Санчеса, Испания будет вести прямые переговоры с Лондоном относительно Гибралтара.
Великобритания, банки, Brexit
Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Лондон и Вашингтон договорились, фото Телеграф

Великобритания и США договорились об "открытом небе" после Brexit

Сегодня, 02:45

Авиакомпании из обеих стран смогут продолжать пользоваться аэропортами друг друга, в том числе при осуществлении трансатлантических рейсов

Евросоюз

фото AFP

Мэй не знает, что будет с Британией без соглашения о Brexit

27 Ноября, 03:54

Лидеры 27 стран ЕС утвердили соглашение с Великобританией о Brexit
Загрузка...

Евросоюз

Фото: AFP

В Британии заявили, что Brexit не помешает им заключить торговое соглашение с США

27 Ноября, 00:56

Накануне Трамп заявил, что сделка между Лондоном и Брюсселем может стать препятствием для дальнейшей торговли США и Соединенного Королевства

США

Фото: AFP

Условия Brexit выгодны ЕС, а не Лондону - Трамп

26 Ноября, 23:17

Накануне страны ЕС приняли соглашение с Великобританией о Brexit

Евросоюз

Педро Санчес. Фото: AFP

Премьер Испании сообщил важную деталь о соглашении по Brexit

26 Ноября, 04:30

Cоглашение по Brexit признает лидерство Испании в определении будущих отношений между ЕС и Гибралтаром

Евросоюз

Фото: AFP

Страны ЕС приняли соглашение с Великобританией о Brexit

25 Ноября, 13:12

Также европейские лидеры одобрили политическую декларацию, определяющую рамки будущих отношений ЕС и Соединенного Королевства

Евросоюз

Фото: AFP

Тереза Мэй обратилась к британцам с важной просьбой

25 Ноября, 11:03

В открытом письме премьер-министр Великобритании попросила их поддержать проект сделки по Brexit

Евросоюз

Фото: pixabay.com

Саммит ЕС соберется для утверждения соглашения по Brexit

25 Ноября, 08:42

Внеочередное заседание состоится в Брюсселе
Загрузка...