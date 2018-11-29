Из-за Brexit банки уходят из Британии: Лондон Сити не досчитается 800 млрд евро

Лондонcкий Сити – один из ведущих финансовых центров мира – может потерять до 800 млрд евро вследствие переноса международными банками и другими финансовыми институтами своей деятельности во Франкфурт-на-Майне из-за Brexit. Об этом сообщает в четверг газета Guardian со ссылкой на организацию Frankfurt Main Finance.

По ее данным, более 30 банков и финансовых фирм "выбрали местом своей работы Франкфурт". В числе банковских групп, переводящих часть штата из лондонского Сити во Франкфурт-на-Майне называют Morgan Stanley, J.P.Morgan, Citigroup, Lloyds, Barclays, RBS, Deutsche Bank, Credit Suisse, Mizuho, Nomura, VTB. "В целом мы ожидаем, что из Лондона во Франкфурт будут переведены активы на сумму 750-800 млрд евро, причем большая часть из них – в первом квартале 2019 года", – цитирует издание управляющего директора Frankfurt Main Finance Хубертуса Вета. К 2022 году во Франкфурте-на-Майне, по оценке компании, будут созданы почти 10 тысяч новых рабочих мест в банковском секторе.

Ранее Банк Англии уведомил кабинет министров Великобритании о том, что выход Соединенного Королевства из ЕС без соглашения с Брюсселем об условиях Brexit может оказать негативное влияние на экономику страны. По словам главы Центробанка королевства Марка Карни, жесткий Brexit застанет врасплох большинство британских компаний.

"Нам известно из наших контактов с бизнесом, а другие знают на основании собственных контактов, что менее половины компаний в стране приступило к разработке планов чрезвычайных мер на случай Brexit без сделки. Все ли отрасли промышленности, вся ли инфраструктура страны готовы к этому в настоящий момент? Насколько мы можем судить, ответ является отрицательным", - заявил в четверг Карни в интервью вещательной корпорации BBC.

Напомним, 22 ноября ЕС и Великобритания на уровне переговорщиков согласовали 26-страничную декларацию о будущих отношениях Великобритании и ЕС. Она вместе с 585-страничным проектом соглашения о выходе Великобритании из ЕС составила пакет документов, которые согласовали на саммите ЕС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к соотечественникам с просьбой поддержать сделку по Brexit.

Ранее Испания сняла вето с соглашения по Brexit, отметив, что получила достаточные гарантии по ситуации с Гибралтаром и достигла договоренности с Британией. По словам премьер-министра Педро Санчеса, Испания будет вести прямые переговоры с Лондоном относительно Гибралтара.