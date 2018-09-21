Из-за эпидемии экзотической болезни в Греции умерли около 30 человек

Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний подтверждает, что около трех сотен греков инфицированы вирусом лихорадки Западного Нила

В Греции продолжает бушевать лихорадка Западного Нила, случай заболевания которой был обнаружен ранее в этом месяце в Киеве.

По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, в результате вируса скончались уже 27 человек и еще около трех сотен инфицированы, что вдвое больше, чем в прошлом году.

Среди главных симптомов болезни – сыпь, температура и тошнота. Однако куда страшнее последствия – лихорадка может привести к менингиту и паралич.

Стоит отметить, что на данный момент лихорадку Западного Нила обнаружена в целом в девяти европейских странах.

Инфекция переносится комарами, которые из-за летней жары и продолжительных дождей очень быстро плодятся. В связи с этим специалисты советуют носить прикрывающую руки и ноги одежду и не снимать с окон москитные сетки.

Напомним, ранее сообщалось о вспышке лихорадки Западного Нила в Афинах.

Кроме того, мы уже писали о том, что в Украине за семь месяцев текущего года было зарегистрировано три случая заболевания лихорадкой Западного Нила.