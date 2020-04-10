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Из-за коронавируса Венгрия продлит режим самоизоляции на неопределенный срок

10 апреля, 02:00

Елена Кузьмич

Изначально режим должен был действовать до 11 апреля.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о продлении режима самоизоляции в стране для борьбы с распространением нового типа коронавируса, сообщили европейские СМИ. Режим продлевается на неопределенный срок.

Действующий в Венгрии режим самоизоляции разрешает жителям покидать свои дома только для того, чтобы отправиться на работу, за покупками или в аптеку, а также, чтобы заняться физической активностью. Изначально он должен был действовать до 11 апреля.

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В Чехии с начала эпидемии зарегистрировано 5,3 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Около 100 человек скончалось. Более 240 выздоровели.

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Ранее в Минздраве сообщили, когда украинцы увидят результаты жесткого карантина. До введения карантинных мер пик заболевания ожидался 14 апреля.

Также число смертей от опасного коронавируса в мире скоро перевалит за 100 тысяч. Больше всего умерших в Италии – более 18,2 тыс. человек. На втором месте – США с 16,2 тыс. смертей. Тройку стран с наибольшим число умерших после заражения коронавирусом замыкает Испания с 15,2 скончавшихся.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Венгрия карантин Украина коронавирус

Источник: Интерфакс

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