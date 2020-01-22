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Из-за шторма "Глория" в Испании погибли уже пять человек

22 января, 04:42

Власти пяти провинций объявили высокий уровень готовности к чрезвычайной ситуации

Фото: REUTERS/Nacho Doce

Фото: REUTERS/Nacho Doce

Из-за циклона "Глория", который принес с Испании непогоду с низкими температурами и сильными снегопадами, умерли уже пять человек. Об этом сообщает Europa Press.

Ранее сообщалось о двух погибших.

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Тело мужчины нашли в муниципалитете Каркайшент, что в Венеции, без следов насилия, поэтому считается, что он погиб из-за погодных условий. Причины смерти исследуют.

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Правоохранители заявили, что количество погибших в результате шторма "Глория" возросло до пяти.

Напомним, на Испанию обрушился сильный шторм "Глория". Власти пяти провинций объявили высокий уровень готовности к чрезвычайной ситуации. На восточном побережье страны порывы ветра достигали 130 километров в час. На море поднялись волны до 7 метров высотой. Особенно сильно ураган бушует в Валенсии, Аликанте, на Ибице и Форментере.

Видео: Reuters

Как сообщалось, в декабре минувшего года число погибших в результате штормов в Испании, Португалии и Франции составило 9 человек.Штормы "Эльза" и "Фабиeн" переполнили реки, разрушили линии электропередач, вырвали деревья с корнями и нарушили железнодорожные и воздушные перевозки по всему региону. Без электричества остались более 118 тысяч домашних хозяйств.

Видео: Reuters

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Испания шторм стихия непогода погибшие

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