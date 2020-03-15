В ВОЗ назвали причины высокой смертности от коронавируса в Италии

Люди могли просто не понимать, что они больны, не знать о симптомах

Высокая смертность от коронавируса в Италии может объясняться тем, что люди просто не понимали, что они больны, не знали симптомов. Об этом сказал представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович, передает РБК.

"Потому что невозможно распознать эпидемию сразу. Там, видимо, сразу заболело очень много людей, но как это случилось – непонятно, в настоящий момент ведутся исследования совместно с экспертами. Люди могли просто не понимать, что они больны, не знать о симптомах и о том, куда с ними надо обращаться. Чем старше население, тем больше смертность, поэтому в Италии более 1000 смертей", - сказала она.

Согласно последним данным, в Италии от коронавируса умерли более 1,4 тыс. человек.

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Ранее сообщалось, что правительство поручило эвакуировать граждан Украины из Италии.

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Напомним, мы писали, что посольства и консульства Украины за границей перестали принимать граждан из-за коронавируса. Некоторые учреждения перешли на дистанционную работу.

Кроме этого, в Италии из-за коронавируса ввели общенациональный карантин.

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