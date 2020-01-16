Зарплаты для топ-чиновников: какая сумма считается достойной в Европе

Мы сравнили размер зарплат министров и депутатов с минимальной и средней зарплатой в их стране

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Информация о зарплатах некоторых украинских топ-чиновников и о намерении правительства повысить зарплаты другим руководителям высшего уровня вызвала широкий резонанс. В соцсетях разгорелись жаркие дискуссии о том, имеют ли право чиновники бедной страны получать вознаграждение за свой труд, превышающее среднюю зарплату в стране в сто и более раз?

Сайт "Сегодня" решил поинтересоваться, как обстоят дела с зарплатами чиновников в других странах.

Отметим, что найти информацию по многим развитым странам не составляет труда. Во многих национальных Википедиях даже есть отдельные статьи, касающиеся денежного вознаграждения государственных деятелей разных уровней. С одной стороны, это избавляет от распространения слухов и домыслов, а с другой – позволяет общественности контролировать расходы представителей власти, что наверняка снижает проблему коррупции в стране и доходов, добытых нечестным путем.

Однако изучение цифр приводит к выводу, что в цивилизованных странах даже чиновники наивысшего уровня не позволяют себе заработки, в тысячи раз превышающие доходы обычных граждан. Судите сами.

Франция

В 2019 году зарплата президента Франции до вычета налогов составляла 15 140 евро в месяц. Жалование премьер-министра – 15 203 евро. Жалование министров и госсекретарей в полтора раза меньше – 10 100 евро и 9600 евро соответственно до вычета налогов.

Для депутатов предусмотрено жалование в размере 7200 евро в месяц. Причем законом предусмотрено, что зарплата депутата – это среднее арифметическое от сложения самой низкой и самой высокой зарплаты госслужащих в стране. За хорошую работу депутаты получают еще надбавку, равную четверти зарплаты. Они могут также иметь другие выборные мандаты, входить в советы директоров публичных учреждений и т.д., но их суммарное вознаграждение не может превышать полторы депутатские зарплаты, то есть 10 800 евро в месяц.

Некоторые топ-чиновники во Франции получают гораздо большие зарплаты, чем представители власти. Так, глава Банка Франции зарабатывает в месяц 37 580 евро, посол в Афганистане – 29 000 евро, руководитель управления по финансовым рынкам – 19 938 евро, президент Комиссии по регулированию энергетики – 16 683 евро, президент Государственного Совета – 16 170 евро. Президент регулирующего органа по электронным коммуникациям и почтовым услугам зарабатывает почти 16 тыс. евро в месяц.

Доходы топ-менеджеров крупных компаний намного больше. Например, СМИ сообщали о зарплатах руководителей французских компаний и их подразделений в размере 50-70 тыс. евро в месяц.

При этом минимальная зарплата во Франции без вычета налогов к концу 2019 года составляла 10,15 евро в час, "чистая" минимальная зарплата – 8,03 евро. Это значит, что при 40-часовой рабочей неделе, как у нас, в месяц можно получить минимум 1827 евро "грязными".

Средняя зарплата (точнее, в этой стране подсчитывают медианную зарплату) составляет порядка 2300 евро.

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Таким образом, получается, что зарплата, например, министра всего в 5 раз больше минимальной и в 4 раза больше средней по стране.

Великобритания

Базовая зарплата депутата нижней палаты британского парламента – Палаты общин – в 2019 году составляла 79 468 фунтов стерлингов в год, или 6620 фунтов стерлингов в месяц. Но, кроме базовой, для депутатов предусмотрены различные премии и надбавки за выполнение конкретных поручений, в результате чего их зарплаты могут удваиваться.

Должность премьер-министра Великобритании в минувшем году предусматривала зарплату вместе с доплатами 154 736 фунтов стерлингов в год, или 12 894 фунтов стерлингов в месяц (это 16 796 долларов, или 15 тыс. евро). И это не самая высокооплачиваемая должность в Великобритании. Так, жалование генерального прокурора за тот же год составляло 193 371 фунтов, лидер Палаты лордов получил 208 720 фунтов. А зарплаты, например, министра Кабинета министров, госсекретаря и лорда-канцлера были немногим меньше, чем у премьер-министра – 138 595 фунтов стерлингов в год.

Вообще, зарплаты министров в Великобритании очень разнятся. Так, министры, которые являются членами Палаты общин, получают и депутатскую, и министерскую зарплату. Министры – члены Палаты лордов – только министерскую. Некоторые министры получают в год всего порядка 35 тыс. фунтов стерлингов, что лишь немногим выше средней зарплаты в стране. В то же время, например, менеджеры в IT-сфере зарабатывают в среднем 88 тыс. фунтов стерлингов.

Для сравнения: минимальная зарплата в Великобритании для людей старше 25 лет в минувшем году составляла 8,21 фунта стерлингов в час, или порядка 1470 фунтов стерлингов в месяц (1716 евро, или 1915 долларов). Средняя зарплата – 2 288 фунтов в месяц (2982 доллара, или 2672 евро), или 27 456 в год.

Таким образом, получается, что премьер-министр Великобритании получает зарплату, в 8 раз выше минимальной, или в 5,5 раза выше средней по стране.

Зарплата топ-менеджеров крупных предприятий Великобритании сопоставима с зарплатой премьера – в среднем 156,2 тыс. фунтов в 2019 году.

Германия

Минимальный размер оплаты труда в Германии в минувшем году составлял около 1500 евро в месяц за 35-часовую рабочую неделю (до вычета налогов). Средняя зарплата в Германии – 37 873 евро в год, или 3156 евро в месяц (это 3521 доллар). Чиновники среднего звена получают в среднем 48 тыс. евро в год, или 4 тыс. евро в месяц. У представителей высших эшелонов власти зарплаты, конечно, значительно больше.

Так, обычный депутат немецкого парламента получает зарплату в размере около 9400 евро в месяц – без вычета налогов. И эта зарплата, по оценкам местных СМИ, является "очень высокой".

Минувшей весной резкую критику общественности вызвала информация о том, что членам правительства дважды будет повышена зарплата на 3%, в апреле и в мае. После этого канцлер стала получать на 600 евро в месяц больше, а министры – на 500 евро.

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Сейчас базовый оклад федерального канцлера составляет 291 тыс. евро в год, или 24 300 в месяц. Плюс эта сумма может увеличиваться на 25% за счет различных надбавок, бонусов и доплат.

Федеральные министры зарабатывают в среднем 20 820 евро в месяц (зарплата и различные надбавки). Таким образом, их зарплаты в 5,5 раза выше средних по стране. Вознаграждение госсекретарей составляет 18 260 евро в месяц.

Выходит, канцлер Германии получает в 8 раз больше, чем среднестатистический немец. Министр – в 6,5 раза больше.

Польша

По данным из различных польских источников, зарплата президента ближайшей европейской страны, на которую больше всего ориентируется Украина, составляет 20 тысяч злотых в месяц (это 5270 долларов, или 4726 евро). В эту сумму входит базовый оклад – 12,4 тыс. злотых, пособие 5,3 тыс. и надбавки.

Зарплата топ-чиновников определяется законом "Об оплате труда лиц на руководящих должностях", который был издан еще в 1981 году, а после только слегка изменялся. В соответствии с этим документом, зарплата топ-чиновников напрямую зависит от размера базовой суммы, которую каждый год фиксируют в госбюджете (такие же базовые суммы хочет сейчас ввести вместо прожиточного минимума украинское правительство).

В законе о зарплатах чиновников указано, что, например, зарплата премьера составляет 6,2 размера базовой суммы, а еще 2 размера базовой суммы – надбавка, или функциональное дополнение к зарплате. Итого зарплата премьера – 8,2 размера базовой суммы (или "прожиточного минимума по-польски"). Зарплата министра – 7,1 базовой суммы. Спикеры Сейма и Сената получают по 6,56 базовой суммы, и т. д.

Размер базовой суммы в Польше не менялся уже лет 10, но в 2020-м его увеличили – с 1800 польских злотых до 1917. Таким образом, зарплата польского премьера выросла в этом году до 15,7 тыс. злотых в месяц, министра – до 13,6 тыс. злотых, и т. д. Плюс топ-чиновники имеют право на доплаты, которые могут составлять 20%. Таким образом, зарплата, скажем, министра может превышать 15 тыс.

Основная зарплата депутата в Польше – порядка 10 тыс. злотых в месяц. Но к ней добавляются многочисленные надбавки и деньги на депутатскую деятельность (помощников, переезды), которые вместе с зарплатой могут составлять до 25 тыс. злотых (6585 долларов, или 5900 евро).

В конце 2019-го средняя зарплата в Польше составляла 5182 злотых в месяц. Минимальная – 2250 злотых (без вычета налогов). Таким образом, зарплаты депутатов и министров всего в 2-3 раза выше средних зарплат и в 4-6 раз выше минимальных.

Напомним, ранее сообщалось о том, как правительство изменит принцип оплаты труда и установит сетку зарплат для топ-чиновников.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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