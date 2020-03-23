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Карантин не поможет победить коронавирус: в ВОЗ рассказали, что нужно делать

23 марта, 08:44

Денис Беспалов

Необходимо сосредоточиться на диагностике больных, их изоляции и изоляции тех, кто имел с ними контакты

Страны не смогут остановить распространение коронавируса только путем полного запрета на передвижения и карантина. Нужны дополнительные меры по охране здоровья населения, чтоб избежать повторной вспышки коронавируса. Об этом заявил Исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения Майк Райан.

"На чем мы на самом деле должны сосредоточиться – это на диагностике больных, их изоляции и изоляции тех, кто имел с ними контакты", – сказал Майк Райан во время интервью на канале BBC.

"Если мы сейчас не примем серьезных шагов по обеспечению здоровья общества, когда все эти ограничения на передвижение будут отменены, опасность заражения снова повысится", – утверждает Райан.

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Большинство европейских стран и США пока ввели жесткие карантинные меры. Райан говорит, параллельно с этими ограничениями надо проводить тестирование каждого, у кого есть подозрение на заражение.

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"Как только мы замедлим передачу вируса, мы должны атаковать сам вирус. Мы должны начать эту борьбу", – сказал в эфире BBC Райан.

Как известно, 24 марта Верховная Рада соберется на внеочередное заседание, в ходе которого народные депутаты могут объявить режим чрезвычайного положения по всей стране в связи с угрозой распространения коронавируса.

Более подробно читайте в материале: Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробности

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карантин ВОЗ коронавирус

Источник: Голос Америки

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