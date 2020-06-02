Карантинный скандал в Румынии: премьера оштрафовали за маску

Людовик Орбан нарушил правила карантина, которые ввело его же правительство

Высокопоставленных чиновников в Румынии преследует череда штрафов – ранее от президента Клауса Йоханниса потребовали 1000 евро за насмешки на венгерским языком, а теперь чуть меньший штраф заплатил премьер-министр Людовик Орбан.

Как сообщает Euractiv, главу правительства застали на горячем – во время правительственного совещания он курил в кабинете и, что естественно, делал это без маски (и то, и другое в Румынии запрещено). Правда, на фотографиях, которые разлетелись в соцсетях, видно, что без масок сидят и другие члены правительства.

Впрочем, Орбан сразу признал, что был неправ, сказав лишь в свое оправдание, что на снимке члены правительства собрались в его офисе после долгого рабочего дня, в день его 57-летия.

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"Премьер-министр знает, что правила должны соблюдаться всеми гражданами, независимо от их положения. Если закон нарушается, должны применяться санкции", – говорится в заявлении Орбана.

В связи со случившимся он заплатил 3000 леев (617 евро) штрафа.

Напомним, ранее в Румынии компанию людей оштрафовали почти на 28 тысяч евро за нарушение карантина – в разгар эпидемии они жарили шашлыки.

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