Коалиция Берлускони лидирует на парламентских выборах в Италии

Сегодня, 02:20

По имеющимся данным, коалиция Берлускони набирает от 33% до 36% голосов на выборах в Палату депутатов

фото AFP
фото AFP

Коалиция правых партий во главе с экс-премьером Сильвио Берлускони лидирует на парламентских выборах в Италии, получив более 30% голосов, свидетельствуют результаты опроса на выходе с избирательных участков, опубликованные сайтом газеты "Коррьере делла сера".

По имеющимся данным, коалиция Берлускони набирает от 33% до 36% голосов на выборах в Палату депутатов.

На втором месте идет популистское движение "Пять звезд" (29,5% – 32,5%).

Неудачно прошли выборы для левоцентристов во главе с находящейся у власти Демократической партией: они могут рассчитывать на 24,5-27,5% голосов.

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Расстановка сил в сенате практически не отличается от результатов в Палате депутатов.

Примечательно, что если рассматривать не коалиции, а каждую партию по отдельности, то всех конкурентов существенно опередило движение "Пять звёзд", близкое к тому, чтобы стать ведущей политической силой в Италии.

При этом пока неясно, смогут ли сторонники С.Берлускони сформировать правящую коалицию. Сам он незадолго до состоявшихся в воскресенье выборов заявлял, что не собирается формировать правящую коалицию с политическими противниками. В случае невозможности формирования стабильного правительства политик обещал добиваться повторного голосования.

Более точные итоги выборов, как ожидается, начнут поступать позже в понедельник.

Ранее сообщалось, что активистка организация скандальной женской организации Femen обнажила грудь на избирательном участке в Италии, где проходили парламентские выборы, во время голосования бывшего премьер-министра государства Сильвио Берлускони.

Напомним, что Берлускони не имеет права занимать государственные должности из-за судимости. Если его блок победит, он обещает выдвинуть кандидатом на пост премьер-министра действующего председателя Европейского парламента Антонио Таяни.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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