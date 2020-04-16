Количество умерших с коронавирусом во Франции увеличилось до 17 тысяч

Общее число летальных исходов во Франции среди заразившихся коронавирусом достигло 17167 с начала эпидемии, сообщил директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон.

Из них 10643 человека умерли в больницах.

С начала эпидемии были госпитализированы 74030 пациентов, зараженных коронавирусом. В настоящее время 31779 инфицированных находятся в больницах, 2415 больных поступили за последние сутки.

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Это, по словам Саломона, первое снижение числа госпитализаций.

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"Общее число впервые показывает снижение. Многочисленными стали выписки пациентов. У нас на сегодня на 513 госпитализаций меньше, чем накануне", – отметил представитель Минздрава.

В отделениях реанимации находятся 6467 инфицированных. Общее число пациентов в реанимационных палатах, по данным Саломона, снижается седьмой день подряд.

Ранее сообщалось, что во Франции умер украинец, инфицированный коронавирусом. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

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