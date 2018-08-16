Количество жертв трагедии в Генуе может значительно вырости
Еще 10-20 человек могут оставаться пропавшими без вести, сообщили власти
От 10 до 20 человек могут оставаться под завалами после обрушения автомобильного моста у итальянского города Генуя. Об этом заявил в четверг прокурор города Франческо Коцци, передает телеканал "Ти-джи-ком-24".
"Еще 10-20 человек могут оставаться пропавшими без вести", – заявил прокурор.
Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил в среду о введении режима чрезвычайной ситуации на 12 месяцев в связи с обрушением моста близ Генуи.
Ранее сообщалось, что итальянские спасатели продолжают разбирать завалы на месте рухнувшего моста Моранди в Генуе. Министерство внутренних дел Италии подтвердило новые данные о количестве жертв, которое уже достигло 39. В числе погибших оказались восьмилетний мальчик и два 12 и 13-летних подростка.
По данным местного управления по гражданской обороне, во время обрушения моста на нем и под ним находились порядка 30-35 легковых автомобилей с людьми и три тяжело груженные фуры.
Как сообщалось, в Генуе упала 100-метровая секция моста, которая проходила над железнодорожными рельсами и рекой Польчевера.
Первая церемония похорон жертв обрушения моста близ итальянского города Генуя состоится в субботу утром.