Количество жертв трагедии в Генуе может значительно вырости

Еще 10-20 человек могут оставаться пропавшими без вести, сообщили власти

От 10 до 20 человек могут оставаться под завалами после обрушения автомобильного моста у итальянского города Генуя. Об этом заявил в четверг прокурор города Франческо Коцци, передает телеканал "Ти-джи-ком-24".

"Еще 10-20 человек могут оставаться пропавшими без вести", – заявил прокурор.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил в среду о введении режима чрезвычайной ситуации на 12 месяцев в связи с обрушением моста близ Генуи.

Ранее сообщалось, что итальянские спасатели продолжают разбирать завалы на месте рухнувшего моста Моранди в Генуе. Министерство внутренних дел Италии подтвердило новые данные о количестве жертв, которое уже достигло 39. В числе погибших оказались восьмилетний мальчик и два 12 и 13-летних подростка.

По данным местного управления по гражданской обороне, во время обрушения моста на нем и под ним находились порядка 30-35 легковых автомобилей с людьми и три тяжело груженные фуры.

Как сообщалось, в Генуе упала 100-метровая секция моста, которая проходила над железнодорожными рельсами и рекой Польчевера.

Первая церемония похорон жертв обрушения моста близ итальянского города Генуя состоится в субботу утром.