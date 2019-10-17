Компромисс со всех сторон: Меркель и Туск прокомментировали соглашение по Brexit

«Мое личное мнение: соглашение, в том виде, в каком оно сейчас лежит на столе, является очень хорошим решением», - заявила Меркель

/ Фото: REUTERS/ Johanna Geron

Сделка по Brexitявляется хорошим соглашением, компромиссом с обеих сторон. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Документ, который перед нами, — своего рода компромисс со стороны всех, но мы можем его поддержать, поскольку он предусматривает важные условия, о которых мы всегда заявляли", — сказала она. В их числе Меркель назвала сохранение целостности внутреннего рынка ЕС и соблюдение Белфастского соглашения о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии. "Мы всегда выступали за упорядоченный выход Великобритании из ЕС, и сегодня на один важный шаг стали ближе к этой цели", — сказала она.

Если соглашение одобрят британский парламент и Европарламент, то до конца 2020 года у ЕС и Великобритании будет время, чтобы договориться по соглашению о свободной торговле. "Для меня это представляет собой разительное отличие от ситуации, которая у нас была во время премьерства Терезы Мэй. Тогда еще не было понятно, как будут выглядеть будущие отношения между ЕС и Британией. Сейчас же ясно, что Великобритания будет "третьей страной", — констатировала Меркель. "Это нерадостное событие, но событие, которое открывает возможность в будущем иметь тесные отношения с Великобританией, как в экономической сфере, так и во внешней политике и политике безопасности", — считает она.

Реклама

"Мое личное мнение: соглашение, в том виде, в каком оно сейчас лежит на столе, является очень хорошим решением, если принимать во внимание, что Великобритания выходит из ЕС, а она это сделает. По крайней мере, это желание, которое я сегодня слышала", — подчеркнула канцлер. По ее словам, премьер Британии Борис Джонсон заверил партнеров по ЕС, что "сделает все для достижения большинства" в британском парламенте по сделке.

Соглашение об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза позволит избежать возникновения атмосферы конфликта между Брюсселем и Лондоном. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск.

"Саммит ЕС одобрил эту сделку, — сказал он. — Сегодня эта сделка позволит избежать возникновения атмосферы конфликта между ЕС и Великобританией".

Напомним, что британские оппозиционеры-лейбористы тоже не поддержат сделку – их лидер Джереми Корбин резко раскритиковал достигнутое соглашение, назвав его "еще более ужасным", чем подписанное экс-премьером Терезой Мэй.

Все подробности в спецтеме Brexit

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама