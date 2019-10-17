Выгодно и справедливо: Джонсон объяснил новую Brexit-сделку

Условия заключенного 17 октября соглашения о сотрудничестве Великобритании и Евросоюза после Brexit являются справедливыми, а сама сделка будет выгодной обеим сторонам.

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Я считаю, что это очень хорошая сделка как для ЕС, так и для Соединенного Королевства. Это разумный и справедливый результат переговоров, отражающий большое количество работы, проделанной обеими сторонами", — сказал он.

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Джонсон добавил, что новое соглашение позволит Соединенному Королевству покинуть ЕС до 31 октября, и выразил надежду, что британский парламент его поддержит. Хотя главный политический союзник его Консервативной партии – юнионисты – уже отказались голосовать за данное решение.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поддержал его, отметив, что с новым соглашением Британии не понадобится новая отсрочка, чтобы выйти из Евросоюза.

"У нас есть сделка. Значит, нового продления Brexit не потребуется ни в какой форме. Это соглашение создает уверенность там, где Brexit создает неуверенность и нестабильность", – подчеркнул Юнкер.

Напомним, что британские оппозиционеры-лейбористы тоже не поддержат сделку – их лидер Джереми Корбин резко раскритиковал достигнутое соглашение, назвав его "еще более ужасным", чем подписанное экс-премьером Терезой Мэй.

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