Конвоировали до границы: из Польши депортировали двоих украинцев

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Из Польши, где ранее задержали трех граждан Украины, депортировали двоих украинцев из списка нежелательных лиц на территории страны.

Как сообщили в Силезском отделении пограничной службы Польши, мужчины были задержаны 29 ноября в городах Катовице и Жоры.

При проверке оказалось, что в "черном списке" они находятся за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Обстоятельства их нарушения не приводятся.

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"Поэтому в отношении украинцев было приняты решения, обязывающие их вернуться, потому что их дальнейшее пребывание на территории нашей страны будет представлять угрозу общественной безопасности и порядку. Для реализации решения иностранцев доставили на границу с Украиной под конвоем", – заявили польские пограничники.

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Депортированным украинцам запретили въезжать в страны Шенгенского соглашения в течение ближайших пяти лет.

Напомним, ранее стало известно о гибели двух украинцев в дорожно-транспортных происшествиях в Великопольском воеводстве Польши: 48-летний мужчина погиб неподалеку от Познани, а в Калише 20-летнего украинца сбил грузовик Scania.

А накануне в Силезском воеводстве ехавший из Перемышля в Щецин поезд "Интерсити" столкнулся со съезжавшим с переезда фургоном Renault Master, в котором находились двое украинских граждан.

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