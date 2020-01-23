Королева Елизавета II приняла важнейшее решение насчет Brexit

Королева Елизавета II. REUTERS/Chris Radburn

Британская королева Елизавета II подписала подготовленный правительством премьер-министра Бориса Джонсона законопроект об условиях выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

Таким образом, принятый накануне Палатой лордов документ вступил в силу и стал законом. 24 января под ним должны поставить свои подписи глава Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

На голосование в Европейском парламенте он будет выставлен уже на следующей неделе – 29 января.

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В случае утверждения Лондон и Брюссель обменяются ратификационными документами, и в 11 часов вечера 31 января (в Киеве тогда наступит 1 час ночи 1 февраля) Великобритания официально покинет Евросоюз.

До 31 декабря 2020 года продлится переходной период, во время которого Британия и ЕС будут вести торговые переговоры.

Но в случае невыполнения условий соглашения Еврокомиссия пригрозила Лондону введением штрафов или приостановкой торговых льгот.

Ранее стало известно, что экономический ущерб Великобритании из-за выхода из Европейского союза уже достиг 170 млрд долларов. Такую оценку Brexit дал сайт Bloomberg со ссылкой на собственные исследования. В отчете отмечается, что британская экономика сейчас на 3% меньше, чем она могла бы быть. В частности, инвестиции в бизнес были более сдержанными, а годовой рост сократился вдвое – с 2% до 1%.

Все подробности в спецтеме Brexit

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