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Королева не указ: Джонсон настроен на "жесткий" Brexit

15 сентября, 10:30

На переговорах с Юнкером британский премьер намерен идти в обход «королевского» закона

Борис Джонсон

Борис Джонсон / Фото: AFP

Премьер-министр Британии Борис Джонсон дал понять, что намерен проигнорировать новый закон, которым британская королева запретила Brexit без соглашения с Евросоюзом.

Об этом сообщил агентству Bloomberg высокопоставленный чиновник в правительстве.

Отмечается, что Джонсон все же выбрал "жесткий Brexit" и 16 сентября во время встречи с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером британский премьер намерен говорить именно на свих условиях и отсрочку просить не будет.

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Джонсон будет игнорировать новый британский закон, требующий от него просить ЕС отложить Brexit, и готовиться к борьбе со своими противниками в суде, включая лидера оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбина.

Отметим, что "королевский закон" предполагает, что в случае не принятия нового соглашения Британии с ЕС 19 октября, премьер-министр будет обязан попросить Брюссель об очередном переносе срока Brexit с 31 октября нынешнего года на 31 января 2020 года.

Как сообщали новости "Сегодня", Палата лордов британского парламента одобрила законопроект, обязывающий правительство Соединенного Королевства запросить Брюссель об отсрочке выхода из ЕС и не допускающий Brexit без сделки. Позже законопроект получил одобрение королевы Елизаветы II. Против этой инициативы решительно выступало правительство премьер-министра Бориса Джонсона.

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